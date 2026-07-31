문채원, 결혼 한 달만 무슨 일…핼쑥해진 모습에 쏟아진 걱정 "너무 말랐어"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 문채원이 '강제 다이어트'로 살이 쏙 빠진 모습을 공개했다.

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30일 문채원의 유튜브 채널에서는 '하이엔드 수입 가구부터 컬러풀한 소품샵까지 취향 총집합'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

신혼여행을 다녀온 문채원을 한 달 만에 만난 제작진은 "건강해 보이신다"고 언급했지만 메이크업 아티스트는 "(메이크업으로) 3kg 찌워드렸다. 너무 말라서 오셨다"고 밝혔다.

문채원은 "어제 거의 한 달 만에 운동을 갔는데 필라테스 강사님이 '왜 이렇게 살이 빠졌냐'더라. 살이 빠지지 않았다. 오히려 여행 가서 많이 먹어서 부어서 왔다. 근데 이사하느라 너무 피곤하다"며 "바빴다. 피곤함이 화면에 덜 묻어났으면 하는 바람이 있다"고 밝혔다.

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제작진이 "의상 덕에 화사해 보인다"고 얘기하자 문채원은 "의상은 제가 골랐다. 오늘 쇼핑 갈 거지 않냐. 아이쇼핑이 되겠지만 가구가 블랙이든 화이트든 미색이든 다 (어울리게 입었다)"라고 밝혔다.

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제작진은 메이크업 아티스트에게 "오늘 약간 부내나게 해달라"라고 요청했고 메이크업 아티스트는 "평소에는 깎아야 할 정도인데 너무 부내나서. 깎지 말걸 그랬다"라고 너스레를 떨었다.

제작진은 "부내를 왜 깎냐"고 놀랐고 문채원은 "자연스러운 걸 선호하는 스타일"이라 밝혔다.

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한편, 배우 문채원은 지난달 28일 비연예인 남성과 결혼식을 올렸다.

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wjlee@sportschosun.com