[공식] 유리, SM과 19년 전속계약 종료 "소녀시대 활동은 계속"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 소녀시대 유리가 SM엔터테인먼트(이하 SM)를 떠난다.

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SM은 31일 "유리와 심도 있는 논의 끝에 8월 31일자로 19년 간의 동행을 마무리하기로 상호협의했다"고 밝혔다.

유리는 2007년 소녀시대로 데뷔, '다시 만난 세계' '지' '소원을 말해봐' '런 데빌 런' '라이언 하트' 등 수없이 많은 히트곡을 발표하며 2세대 대표 K팝 아이돌로 군림했다. 또 2007년 KBS2 '못말리는 결혼'을 시작으로 SBS '패션왕'(2012) '피고인'(2017), MBC '대장금이 보고 있다'(2019), MBN '보쌈-운명을 훔치다'(2021), tvN '가석방 심사관 이한신'(2024), 영화 '노브레싱'(2013), '돌핀'(2024) 등에 출연하며 연기자로서도 입지를 다졌다. 뿐만 아니라 SBS '김병만의 정글의 법칙', tvN '장사천재 백사장', 디즈니+'더존 : 버텨야 산다' 등 다양한 예능 프로그램에서 발군의 예능감을 뽐내기도 했다. 이처럼 음악 연기 예능 MC 등 다양한 분야에서 올라운더 아티스트로 활약해 온 유리가 SM과의 오랜 인연을 마무리하게 된 것.

SM은 "전세계에 K팝 열풍을 선도하고 시대를 대표하는 그룹으로 성장함은 물론 배우로 빛나기까지. 그 모든 여정에 SM이 함꼐할 수 있어 소중한 시간이었다. 눈부신 활약을 펼쳐준 유리에게 깊은 고마움을 전한다. 당사와의 전속계약은 종료되지만 향후 소녀시대로서의 활동은 변함없이 이어나갈 예정이다. 새로운 여정을 걸어갈 유리의 앞날을 응원하겠다"고 전했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com