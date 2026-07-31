엔믹스, 드디어 日 정식 데뷔…JYP표 '믹스팝' 또 통할까

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 엔믹스가 드디어 일본에 정식 데뷔한다.

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엔믹스는 12월 9일 일본 데뷔 베스트 앨범 '엔이퀄믹스'를 발매한다. 이번 앨범에는 '블루 밸런타인'을 비롯해 기존 발매곡의 일본어 버전 등 총 12트랙이 수록된다.

엔믹스는 첫 싱글 '애드 마레'부터 전작 '헤비 세레나데'까지 독자장르인 '믹스팝'을 바탕으로 한 완성도 높은 음악으로 실력을 인정받았다. 지난해 발표한 미니 4집 '에프이쓰리오포 : 포워드'와 정규 1집 '블루 밸런타인'은 영국 음악 매거진 NME와 데이즈드, 미국 틴 보그 등 해외 미디어의 호평을 받았다. 5월 발표한 미니 5집 '헤비 세레나데'는 최근 빌보드가 선정한 '2026 상반기 베스트 K팝 앨범' 3위를 차지했고, 해당 앨범 수록곡 '크레센도'는 '2026 상반기 베스트 K팝' 5위에 올랐다.

엔믹스는 지난해 11월 인천 인스파이어 아레나에서 첫 월드투어 '에피소드 1: 제로 프론티어'의 포문을 열었다. 이들은 정식 데뷔에 앞서 8월 8일과 9일 일본 도쿄 케이오 아레나에서 단독 공연을 연다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com