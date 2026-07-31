'발달장애 부부' 서은혜·조영남, 결혼 1년만 이혼설…"잘 살고 있어요" 부인

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[스포츠조선 이우주 기자] 다운증후군 작가 서은혜(개명 전 정은혜)가 조영남과의 이혼설에 입장을 밝혔다.

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서은혜는 31일 유튜브 채널을 통해 "저흰 잘 살고 있어요"라며 항간에 떠도는 이혼설을 직접 부인했다. 서은혜는 "항간에 저희 부부가 이혼 했다는 가짜 뉴스, 영상물이 퍼지고 있는 것 같은데 저희는 어느 때보다 사랑하고 즐겁게 일하고 있다"며 "요즘은 휴가철이라 전국에서 많은 손님들이 저희 카페를 방문해 주고 계신다. 며칠 전 양미경 배우님과도 포옹했다"고 밝혔다.

이어 "저희 부부는 특별한 일이 없는 한 늘 카페에서 손님 기다리고, 주문 받은 그림 그리고, 틈만 나면 꽁냥꽁냥 하고 있다"고 덧붙였다.

서은혜와 조영남은 지난해 5월 결혼식을 올렸다. 이후 조영남은 지난 3월 카페를 오픈, 바리스타로 변신한 모습을 공개해 화제가 됐다. 서은혜 역시 카페 한 켠에 마련된 작업실에서 작업을 하고, 틈틈이 조영남을 돕고 있는 것으로 알려졌다.

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한편, 서은혜는 tvN '우리들의 블루스'에서 한지민의 쌍둥이 언니 역할로 많은 사랑을 받았다.

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wjlee@sportschosun.com