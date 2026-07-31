송혜교, 별다른 말 없이 이모지 하나에 쏟아진 반응..."영화 한 장면인 줄"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 송혜교가 한여름의 여유를 만끽하는 근황을 공개했다.

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송혜교는 31일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 태양을 의미하는 이모지만 남긴 채 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 여름 감성이 물씬 풍기는 송혜교의 일상이 담겼다. 반짝이는 조명으로 가득한 전시 공간을 찾은 것은 물론, 재즈 공연장을 연상케 하는 장소에서 여유를 즐기고, 밤거리와 식당 등 다양한 공간에서 자연스러운 순간들을 기록했다.

화이트 슬리브리스 톱과 데님 팬츠를 매치한 편안한 스타일링부터 흰색 터틀넥 의상을 입은 내추럴한 셀카, 선글라스를 활용한 시크한 패션까지 각기 다른 분위기를 소화하며 '화보 같은 일상'을 완성했다. 꾸미지 않은 듯한 모습에도 변함없는 청순한 미모와 세련된 분위기가 시선을 사로잡았다.

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특히 송혜교는 별다른 메시지 없이 이모지 하나만 남겼지만, 사진만으로도 여름의 여유와 감성을 전하며 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다. 팬들은 "여름 그 자체", "사진마다 영화의 한 장면 같다", "일상이 화보다", "햇살보다 눈부시다" 등의 댓글을 남기며 호응했다.

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한편 송혜교는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게' 공개를 앞두고 있다. 작품은 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로 성공을 꿈꾸는 이들의 이야기를 그리며, 송혜교는 강인한 삶을 살아온 민자 역으로 시청자들과 만날 예정이다.

또한 송혜교는 14년간 몸담은 소속사 UAA와 결별 후 자신의 스타일리스트의 남편이자 AAP대표로 재직했던 신재호 대표가 세운 새 매니지먼트에 합류하며 새출발하게 됐다.

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olzllovely@sportschosun.com