'왕사남' 박시영, 동성 연인과 15년 동거 고백 "애인 위해 고흥으로 이주"

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[스포츠조선 이우주 기자] 포스터 디자이너 박시영이 동성 연인과 동거 중이라 밝혔다.

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30일 유튜브 채널 '아이즈매거진'에서는 '박시영이 추천하는 전남 고흥군 최애 공간'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

전남 고흥에서 지내고 있다는 박시영은 감각 있게 꾸며진 단독주택을 공개했다. 고흥에 온지 3년 6개월 됐다는 박시영은 동성 연인과 함께 살고 있다며 "저희는 동거한지 15년 넘었다. 고흥 이주의 가장 큰 이유 중 하나는 애인 때문"이라 밝혔다.

박시영은 "저는 어쨌든 서울에서 한창 왕성하게 일하고 정신 없었을 때 그런 상황에서도 제 커리어 때문에 그 친구가 하고 싶었던 걸 어느 정도 접고 저를 서포트해줬다. 나이가 차면서 그 친구 차례가 됐다. 그 친구가 하고 싶어하는 일을 할 수 있게 해주는 게 교대가 된 거다"며 "저는 서울에서 충분히 하고 싶은 걸 이뤘고 그 친구는 도시의 삶 자체를 즐기는 스타일은 아니다. 반 정도는 날 위해 살았으니까 그 친구를 위해 이주하는 건 너무 당연한 수순이었다"며 연인에 대한 애정을 드러냈다.

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최근 SNS를 통해 동성 연인과 15년 째 연애 중이라는 사실을 당당히 밝혀 화제가 된 박시영. 제작진은 "고흥에서 애인과 기억에 남는 특별한 순간 있냐"고 물었고 박시영은 "이런 말하면 너무 방송 의식하냐 그럴지 모르겠는데 거의 모든 순간이 다 그렇다. 아침에 눈 뜨면 엄청 아름다운 그림 속에 들어가있는 느낌이다. 그 아름다운 그림 속에 제가 좋아하는 사람이 있다는 게 황홀하"라고 밝혔다.

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SNS외에도 여러 미디어를 통해 연인을 향한 애정을 당당히 드러낸 박시영에 제작진은 "애인 얘기하시는 거에 대해 뭐라 안 하시냐"고 궁금해했다. 이에 박시영은 "엄청 뭐라 한다. 입에 거품 물고 싫어한다. 그 친구는 사람과 어울리는 걸 안 좋아하고 조용히 혼자 있는 걸 좋아한다"며 "그럼 뭐 어쩔 거냐. 자기가 덜 예쁘든가"라고 너스레를 떨었다.

한편, 박시영은 '왕과 사는 남자', '군체', '호프', '베테랑' 등 여러 유명 영화 포스터를 제작한 디자이너다.

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wjlee@sportschosun.com