지창욱, 삼계탕집 '노쇼' 막는 통 큰 역조공 예고…"나 대신 백숙 먹을 사람?"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 지창욱이 부득이하게 참석하지 못하게 된 식당 예약을 팬들에게 선물하는 깜짝 역조공을 예고했다.

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지창욱은 최근 팬 소통 플랫폼 하이앤드를 통해 "10월 1일 저녁에 제가 가장 좋아하는 백숙집을 대관해 예약해 놨는데 스케줄이 생겨 못 갈 것 같다"며 "저 대신 가실 분?"이라고 팬들에게 물었다.

이어 "방법은 생각해 보고 공지하겠다"고 덧붙이며 예약을 취소하는 대신 팬들에게 양도하는 방안을 고민 중이라고 밝혔다.

팬들은 "정말 갈 수 있는 거냐", "이런 역조공은 처음 본다", "백숙보다 오빠를 만나고 싶다" 등 뜨거운 반응을 보였다.

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한 팬이 "오빠랑 백숙 먹는 건 선택지에 없나요?"라고 묻자 지창욱은 "그건 없어요. 제가 사드리는 백숙은 있을지도 몰라요"라고 재치 있게 답하며 기대감을 높였다.

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지창욱은 이후 자신의 하이앤드 닉네임까지 '나대신백숙먹을사람?(10월1일저녁)'으로 변경하며 팬들과 유쾌한 소통을 이어갔다.

이번 이벤트가 성사될 경우, 스케줄 변경으로 비게 된 예약을 그대로 취소하는 대신 팬들에게 특별한 식사를 선물하는 이색 역조공이 될 전망이다.

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narusi@sportschosun.com