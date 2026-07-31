'재혼' 오윤아, 子와 함께한 감격의 브라이덜 샤워 "고마워 내 사랑들"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 오윤아가 브라이덜 샤워의 주인공이 됐다.

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오윤아는 31일 "내 사랑들~~^^ 너무 고마워~~"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 오윤아가 백지영, 또 다른 절친들과 함께한 브라이덜 샤워 현장이 담겼다. 오윤아의 절친들은 최근 비연예인과 재혼한 오윤아를 위해 깜짝 브라이덜 샤워를 열어준 모습. 아들 송민 군 역시 현장에 함께 했다. 송민 군은 파티가 즐거운 듯 파티장 곳곳을 돌아다니며 홀로 노는 모습으로 눈길을 모았다.

한편, 오윤아는 2007년 결혼, 같은해 아들을 출산했으나 2015년 이혼했다. 이혼 후 발달장애 아들을 홀로 양육해온 오윤아는 이혼 11년 만인 지난 3일 비연예인과 재혼 소식을 알려 많은 축하를 받았다.

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오윤아는 "오랜 시간 아이를 혼자 키우고 아이가 저에겐 큰 우선순위였고 아이가 있다 보니 그런 걸 부담으로 주고 싶지 않았다. 평생 민이랑 살아야겠다 생각했는데 좋은 분을 만나게 돼서 결혼을 결정하게 됐다"며 "부모님들이 너무 좋은 분들이셨다. 민이를 정말 손자처럼 잘 받아주셨다. 정말 쉽지 않은 일이고 인연이 아니면 가능할 수 없겠다는 생각이 들었다"고 재혼을 결심한 이유를 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com