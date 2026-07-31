장항준, 무명 시절 절친들에 통 큰 한턱..."26년어치 술값 계산, 26년 후에 보기로"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 장항준 감독이 무명 시절부터 함께한 절친들에게 통 큰 한턱을 냈다.

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윤종신은 31일 "2000년 초반 장항준 김은희 부부의 방화동 대방동 집을 아지트로 했던 가난하지만 행복했던 당시 멤버들 다시 모임"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진에는 윤종신과 장항준·김은희 부부, 웹툰 작가 겸 방송인 김풍, 비에이 엔터테인먼트 장원석 대표 등이 한자리에 모여 어깨동무를 한 채 밝게 웃고 있는 모습이 담겼다.

윤종신은 "당시 궁핍 에피소드가 이렇게 즐거운 안줏거리가 되는 날이 오다니"라며 "이날 장 감독은 26년어치 술값을 계산하고 26년 후에 보자고 했다ㅋㅋㅋㅋ"라고 덧붙였다.

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윤종신과 장항준, 김은희, 김풍, 장원석은 연예계 대표 절친으로 꼽힌다. 이들은 여러 방송을 통해 과거 장항준·김은희 부부의 집에 모여 무명 시절을 함께 버티며 우정을 쌓았던 일화를 꾸준히 공개해 왔다.

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특히 최근 장항준 감독이 영화 '왕과 사는 남자'로 큰 성공을 거두자, 이들은 믿기 어렵다는 반응을 보이면서도 진심 어린 축하를 전하며 변함없는 우정을 드러내기도 했다.

윤종신과 장항준은 지난 6월에도 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에 함께 출연해 과거 에피소드를 공개한 바 있다.

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윤종신은 "2001년도에 장항준 감독 집 문을 열면 과자 몇 봉지와 맥주가 굴러다녔다. 가서 보면 장현성, 김풍, 장원석 등 있었다. '저들의 미래가 있나' 싶었다"고 회상했다.

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이어 "그나마 나는 그때 돈을 벌었다. 이 사람들을 내가 먹여야 한다고 생각해서 술과 안주를 사 들고 산타클로스처럼 나눠줬다. 그런데 지금 그 사람들이 다 잘 됐다"고 말했다. 이에 장항준도 "각자 분야에서 다 성공했다"며 흐뭇한 반응을 보였다.

한편 윤종신과 장항준은