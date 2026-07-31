"말도 웃음도 금지"…김종민, 코요태 영입 후 받은 '충격 특약'(힛트쏭)

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[스포츠조선 김준석 기자] 코요태 김종민이 데뷔 초 '말 금지'와 '웃음 금지' 계약 조건을 받았던 사연이 공개된다.

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오는 31일 밤 8시 30분 방송되는 '이십세기 힛-트쏭'에서는 '계약 조심하세요! 황당 특약 힛트쏭'을 주제로 과거 가요계에 있었던 황당무계하고 이색적인 계약 조항과 관련된 히트곡들을 소환한다.

이날 방송에서는 국내 최장수 혼성그룹인 코요태의 3집 타이틀곡 '패션(Passion)'에 얽힌 김종민의 충격적인 비화가 밝혀진다.

당시 엄정화의 전담 댄서로 활약하며 뛰어난 비주얼과 춤선으로 '비주얼 담당'멤버로 긴급 영입됐던 김종민에게 제시된 계약조건은 다름아닌 '말 금지령'과 '웃음 금지령'이었다고.

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잘생긴 외모로 이미지를 유지하기 위해 과묵함을 강요받았으나, 예능에 출연해 말을 시작하자마자 어리버리한 매력이 들통나며 팬들도 충격에 빠뜨렸던 사연이 웃음을 자아낼 예정이다.

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여기에 가요계의 판도를 바꾼 전설적인 보컬 빅마마의 데뷔곡 'Break Away'에 담긴 황당 특약도 베일을 벗는다.

외모보다 오직 음악성으로 승부하겠다는 취지로 결성된 빅마마에게 내려전 계약조건은 '성형수술 금지'와 '다이어트 김지' 였다고. 이에 이미주는 부러움을 감추지 못했다.

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"30kg을 빼서 예뻐지는 것보다 목소리가 변하는 것이 더 위험하다"는 소속사의 진지한 조언에 멤버들 역시 해당 조항을 진지하게 이행했던 비하인드까지 공개된다.

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또한 '학업에 소홀하지 않아야 한다'는 학업 준수 특약부터, 외모 때문에 생긴 특별 계약 조항까지 그 시절 가요계 황당 특약 비화가 담긴 '계약조심하세요! 황당 특약 힛-트쏭'은 오는 31일 밤 8시 30분 '이십세기 힛-트쏭'에서 확인할 수 있다.

narusi@sportschosun.com