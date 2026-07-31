"46세 맞아?" 공효진, 300만 원대 명품 드레스 입고 자랑한 '독보적 비율'

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 공효진이 특유의 독보적인 패션 감각으로 또 한 번 시선을 사로잡았다.

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공효진은 30일 자신의 인스타그램을 통해 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 공효진은 빨강과 주황 컬러의 잔꽃 패턴이 돋보이는 플로럴 미니 드레스를 착용한 채 벽에 기대 자연스러운 포즈를 취하고 있다. 여기에 블랙 시스루 타이즈와 브라운 페니 로퍼를 매치해 화려한 드레스와 클래식한 아이템을 조화롭게 소화했다.

특히 올해 46세인 공효진이라고는 믿기 어려운 변함없는 몸매와 비율이 감탄을 자아냈다. 몸에 자연스럽게 밀착되는 실크 미니 드레스에 블랙 시스루 타이즈를 매치했음에도 군살 하나 없는 각선미와 긴 팔다리가 돋보였고, 자칫 소화하기 어려운 플로럴 패턴마저 자신만의 분위기로 완벽하게 살려냈다. 화려한 디자인보다 공효진의 슬림한 체형과 독보적인 비율이 먼저 눈에 들어오며 '역시 공효진'이라는 감탄을 이끌었다.

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공효진이 소화한 해당 제품은 구찌(Gucci)의 2026 프리폴 컬렉션 '제너레이션 구찌(Generation Gucci)'에 포함된 플로럴 프린트 실크 드레스로, 약 298만 원(1,800유로) 상당이다.

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한편 공효진은 이날 31일(금) 밤 9시 50분 첫 방송 예정인 MBC 새 금토드라마 '유부녀 킬러'에 출연한다. 공효진은 범죄자 처단에 나선 킬러 유보나 역을 맡았다.

olzllovely@sportschosun.com