선우용여, ‘치매 의심’ 40억 자산가 전원주에..“돈 안 쓰고 떠나면 종이 조각”

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 선우용여가 절약의 아이콘으로 알려진 배우 전원주에게 조언을 건네며 웃음을 안겼다.

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지난 30일 채널 '순풍 선우용여'에는 '선우용여 전원주가 몸짱남과 떠난 럭셔리 호강 여행(영원한 우정)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 두 사람은 지방 강연을 위해 함께 이동하던 중 고급 차량을 이용했다. 편안한 승차감에 감탄을 연발하던 전원주의 모습을 본 선우용여는 "언니 이렇게 돈이 좋은 거다"라고 말했다.

이어 그는 "그러니까 언니도 지금은 기사를 써. 언니를 위해 돈을 써야 한다. 벤츠 한 대 사고 기사도 두고 편하게 다녀라"라며 현실적인 조언을 건넸다.

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그러면서 "언니가 돈을 안 쓰고 세상을 떠나면 그건 종이 조각이다"고 덧붙였고, 계속된 잔소리에 전원주는 "야. 너무 시끄럽다"고 받아쳐 현장을 폭소케 했다.

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전원주는 평소 검소한 생활과 꾸준한 투자로 연예계 대표 재테크 고수로 꼽힌다. 그는 과거 방송을 통해 40억 원이 넘는 자산을 보유하고 있다고 밝힌 바 있으며, SK하이닉스 주식을 주당 2만 원대에 매입해 큰 수익을 거뒀다고 공개해 화제를 모으기도 했다.

오랜 시간 절약을 통해 자산을 불려온 전원주와 "돈은 모으는 것도 중요하지만 즐기며 쓰는 것도 필요하다"는 선우용여의 상반된 경제관이 드러나며, 두 사람의 솔직한 대화는 시청자들의 공감을 이끌어냈다.

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한편 전원주는 최근 공개된 유튜브 영상에서 제주도 여행 중 장소를 혼동하거나 귀중품을 둔 곳을 잊는 모습을 보여 팬들의 걱정을 샀다. 앞서 건강검진에서 치매 전 단계인 경도인지장애 진단을 받았다고 밝힌 그는 현재 꾸준한 관리와 검진을 이어가고 있는 것으로 알려졌다.

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tokkig@sportschosun.com