조인성도 아직 못 나간 '유퀴즈'…음문석 "가문의 영광, '젠슨음' 이다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 조인성도 부러워한 음문석의 '유퀴즈' 출연 비하인드가 공개됐다.

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30일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측 "유퀴즈 출연 소식, 조인성이 먼저 알았다?! 집안 공식 스타에서 영화계가 주목한 배우로 '젠슨 음' 음문석의 섭외 비하인드"라는 제목의 예고 영상을 공개했다.

이날 MC 유재석은 "제작진이 '호프'를 재밌게 보고 음문석 씨 섭외 전화를 드렸는데, 전화를 끊자마자 바로 기사가 나서 제작진도 많이 당황했다"고 운을 뗐다.

이에 음문석은 "제가 캐스팅이 됐다가 취소가 된 경우가 생각보다 많다"면서 "그래서 회사에서 빼도 박도 못하게 불린게 아닌가 싶다"고 이야기했다.

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그러면서 "저도 처음에 몰랐다. '호프' 무대인사를 하고 있는데, 조인성 형이 '너 유퀴즈 나가? 기사 떴어'라고 이야기 해주셔서 바로 회사로 전화를 했다"면서 "회사에서는 이야기한 적이 없다고 하는데, 도청을 하지 않은 이상 그럴 수는 없다. 저는 100% 회사라고 생각한다"고 말해 웃음을 안겼다.

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또한 '호프' 무대인사 당시 조인성의 멘트 또한 화제였다. 조인성은 음문석의 '유퀴즈' 출연 소식을 전하며, "여러분들이 사랑해주신 덕분에 음문석이 '유퀴즈'에 나오는 큰 배우가 됐다. 저도 열심히 해서 언젠가 '유퀴즈'에 나오는 큰 배우가 되고 싶다"고 너스레를 떤 것.

음문석은 감사인사를 전하며, '유퀴즈' 출연에 대해 "집에서도 '유퀴즈' 나온 다니까, 가문의 영광이다. '네가 젠슨 음이다'라고 했다"고 밝혀 웃음을 더했다.

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한편 음문석은 최근 영화 '호프'에서 목수 양배 역을 맡아 파격적인 외모 변신과 강렬한 연기로 관객들에게 깊은 인상을 남겼다. 양배는 마을에서 벌어진 엄청난 사건의 원인을 제공하는 인물로, 속을 알 수 없는 행동과 예측하기 어려운 면모를 통해 극의 긴장감을 끌어올렸다. 음문석이 출연하는 '유퀴즈'는 오는 8월 5일 저녁 8시 45분에 방송된다.

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olzllovely@sportschosun.com