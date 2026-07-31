'나솔 28기' 영자, 영철과 파경…"혼인신고 안 해, 재산 분할 없다"

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[스포츠조선 김준석 기자] '나는 SOLO(나는 솔로)' 28기 영자가 영철과 결별 사실을 직접 밝혔다.

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영자는 31일 자신의 SNS를 통해 장문의 글을 올리며 "최근 저의 상황에 대해 많은 분들께서 걱정 어린 문의와 메시지를 보내주셨다. 한 분 한 분 직접 말씀드리지 못한 점 죄송하게 생각한다"고 입을 열었다.

이어 "제가 연예인이나 공인은 아니지만, 개인적인 일에 대해 이렇게 글을 남기는 것이 맞는지 오랫동안 고민했다"며 "그동안 저를 아껴주시고 걱정해주신 분들께 현재의 상황을 말씀드리는 것이 예의라고 생각해 조심스럽게 글을 남긴다"고 설명했다.

영자는 "저는 상대방과의 관계를 정리하고 헤어졌다"며 결별을 공식화했다.

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이어 "혼인신고는 하지 않은 상태였으며, 함께하는 동안에도 생활과 경제적인 부분은 각자 부담해왔기 때문에 별도로 정리해야 할 재산이나 금전적인 문제는 없다"고 밝혔다.

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또 "관계 종료에 따른 개인적인 정리와 물품 전달 역시 모두 마친 상태"라며 "헤어짐의 과정과 이유에 대해서는 따로 말씀드리지 않으려고 한다"고 선을 그었다.

그러면서 "앞으로는 지난 일보다 현재와 앞으로의 삶에 집중하며 좋은 모습으로 인사드리겠다. 항상 응원해주시고 걱정해주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다"고 덧붙였다.

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한편 영자와 영철은 지난해 SBS Plus·ENA 예능 '나는 SOLO' 28기 돌싱 특집을 통해 인연을 맺었으며, 올해 1월 결혼식을 올렸다. 다만 혼인신고는 하지 않은 상태였던 만큼 법적인 이혼이 아닌 결별이다. 따라서 기사에서는 '이혼'보다 '결별', '파경' 등의 표현이 사실관계에 더 부합한다.

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narusi@sportschosun.com