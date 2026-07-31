[공식] 황정민 폭로자 신상털기에 일반 팬까지 피해 "순수한 팬, 스토커 아냐"(전문)

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 황정민의 소속사 샘컴퍼니가 최근 온라인상에서 배우와 무관한 일반 팬을 향해 무분별하게 확산되고 있는 악성 루머와 비방에 대해 강경 대응 방침을 밝혔다.

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샘컴퍼니는 31일 공식 입장문을 통해 "최근 배우 황정민과 무관한 일반 팬분을 향해 온라인상에서 무분별한 비방과 욕설, 추측성 댓글이 유포되고 있는 정황을 확인했다"고 밝혔다.

최근 온라인 커뮤니티와 SNS 등을 중심으로 해당 팬을 둘러싼 각종 추측과 확인되지 않은 루머가 빠르게 확산되면서 논란이 이어진 가운데, 소속사는 직접 입장을 내고 사실관계를 바로잡으며 무분별한 비난 자제를 요청했다.

특히 온라인 일각에서 제기되고 있는 '스토커' 의혹에 대해서도 명확하게 선을 그었다. 샘컴퍼니는 "현재 온라인상에서 언급되고 있는 분은 배우 황정민 씨의 순수한 팬일 뿐, 일각에서 제기되는 스토커가 아님을 알려드린다"며 "사실 확인 없는 비난과 추측성 댓글 작성을 즉시 멈춰 주시기를 간곡히 부탁드린다"고 당부했다.

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이어 "현재 관련 사항은 법적 절차가 진행 중이며, 확인되지 않은 대상을 향한 억측과 인신공격은 무고한 개인에게 큰 상처가 된다"고 강조하며, 근거 없는 추측과 악성 댓글이 또 다른 피해를 낳고 있다고 우려를 표했다.

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끝으로 샘컴퍼니는 "무고한 피해자가 발생하지 않도록 상황을 면밀히 모니터링할 것"이라며 "지속적인 악의적 비방과 명예훼손 행위에 대해서는 법적 대응을 포함해 단호하게 대처할 것"이라고 거듭 경고했다.

다음은 샘컴퍼니 공식 입장 전문이다.

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안녕하세요, 샘컴퍼니입니다.

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최근 배우 황정민과 무관한 일반 팬분을 향해 온라인상에서 무분별한 비방과 욕설, 추측성 댓글이 유포되고 있는 정황을 확인하였습니다.

현재 관련 사항은 법적 절차가 진행 중이며, 확인되지 않은 대상을 향한 억측과 인신공격은 무고한 개인에게 큰 상처가 됩니다.

특히 현재 온라인상에서 언급되고 있는 분은 배우 황정민 씨의 순수한 팬일 뿐, 일각에서 제기되는 스토커가 아님을 알려드립니다.

따라서 사실 확인 없는 비난과 추측성 댓글 작성을 즉시 멈춰 주시기를 간곡히 부탁드립니다.

당사는 무고한 피해자가 발생하지 않도록 상황을 면밀히 모니터링할 것이며, 지속적인 악의적 비방과 명예훼손 행위에 대해서는 법적 대응을 포함해 단호하게 대처할 것임을 알려드립니다.

감사합니다.