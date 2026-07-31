서인영, 지방흡입후 46kg '뼈말라' 됐다..잘록한 허리라인 "한달 만에 -4kg"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 서인영이 '워터밤' 무대를 앞두고 남다른 각오를 드러냈다.

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31일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 "한달만에 -4kg 뺀 서인영 다이어트 식단 최초 공개"라는 제목의 짧은 영상이 업로드 됐다.

영상에서 서인영은 '워터밤' 무대를 모니터링하며 "선미, 비비 난리도 아니더라. 속옷을 보여주려고 벗는데 난 필요 없다. 그냥 나가면 된다"라며 자신감 넘치는 입담을 뽐냈다.

이에 제작진이 "속옷만 입고 추냐. 뱃살 괜찮냐"라고 묻자, 서인영은 "나 뱃살 없다"며 자리에서 직접 일어나 잘록한 허리라인을 공개했다. 이어 "46kg 되는 것 같다"며 현재 몸 상태를 전한 그는 "팔뚝 살은 지방흡입이긴 한데, 정말 나 계란이랑 단백질만 먹는다. 한 달 정도 됐다"라고 밝혀 철저한 식단 관리 중인 근황도 전했다.

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또 자신의 '입터짐 방지' 비법으로 두유를 꼽기도 했다. 서인영은 "입 터질 때마다 집어넣는다. 두유가 포만감이 커서 폭식 방지에 좋다"며 "단백질 보충도 되니까 체력도 안 떨어지고 포만감도 준다. 완벽하다"라고 만족감을 드러냈다.

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무대를 앞둔 자신감도 숨기지 않았다. 그는 "권은비, 비비 비켜라. 서인영이 간다"라고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

앞서 서인영은 '워터밤' 무대를 위해 아낌없는 자기 관리를 이어오고 있다고 밝힌 바 있다. 그는 얼굴 레이저 시술은 물론 팔뚝 지방흡입까지 받았다고 솔직하게 고백하며 화제를 모았다.

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당시 서인영은 "내가 인생에 이렇게 노력한 게 처음이다"라며 "일단 얼굴 레이저도 받았고 팔뚝 지방흡입도 했다. 여기다 쓴 돈만 얼마냐"라고 털어놔 특유의 솔직한 입담으로 현장을 웃음바다로 만들었다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com