신동엽, 딸 서울대 보냈다더니.."잔소리 안해, 대신 '이것' 강조"

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 신동엽이 두 자녀를 향한 자신만의 교육 철학을 공개했다.

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31일 성시경의 유튜브 채널에는 신동엽이 게스트로 출연해 중식당에서 식사를 하며 다양한 이야기를 나눴다.

이날 신동엽은 자연스럽게 자녀 교육에 대한 생각을 털어놨다. 그는 "우리 아들, 딸에게 비교적 자주 이야기하는 게 있다"며 "난 터치도 안 하고 잔소리도 안 한다. 대신 '인사는 잘하고 다녀라'라고 한다"고 말했다.

이어 "우리 빌라에 경비 아저씨가 반갑게 인사해 주시면 '안녕하세요' 해야 한다"며 "가족끼리도 그렇고 인사가 중요하다"고 강조했다.

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신동엽은 인사의 가치를 자신의 경험과 함께 설명했다. 그는 "점점 인사 안 하는 사람이 많아지면서 나중에 나이 들어서도 인사를 잘하면 희소성이 있다. '요즘 다들 인사 안 하는데 쟤네들은 왜 하지?' 싶다"며 "인사를 잘하면 비슷한 조건일 때도 마음이 쏠리고, 결정적인 순간에는 '쟤랑 일하고 싶다'는 생각이 든다"고 자신의 소신을 밝혔다.

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화려한 스펙이나 능력 못지않게 사람을 대하는 기본적인 태도가 결국 관계를 만들고 기회를 가져다준다는 것이 신동엽의 생각이었다.

한편 신동엽은 2006년 MBC 예능국 PD 출신 선혜윤과 결혼해 슬하에 딸 신지효 양과 아들 신규완 군을 두고 있다. 가족에 대한 방송 노출은 그동안 최소화해왔지만, 지난해 딸이 서울대학교에 합격한 사실이 알려지며 많은 축하를 받은 바 있다.