'하하♥' 별, 시母 융드옥정 근황 공개.."늘 엄마라 불러, 대화 제일 많이 해"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 별이 시어머니 융드옥정과 거리감을 허문 사연을 공개, 각별한 가족애를 드러냈다.

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31일 '션과 함께' 채널에는 '마포구 사랑꾼 하하♥별 부부가 첫 눈에 결혼을 결심한 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 제작진은 별에게 "처음 하하와 결혼한다고 했을 때 시어머니의 반응이 궁금하다"라고 물었고, 하하는 "아내를 보자마자 너무 좋아하셨다"라고 말했다. 하지만 별의 기억은 달랐다.

별은 "저를 보자마자 좋아하신 건 아버지였다. 당시 어머님과 단둘이 만났는데, 제가 잘 보이려고 하는 모습이 아니어서 조금 당황하셨던 것 같다"고 말했다. 이어 "당시 '하하가 별을 쫓아다녔다'는 기사가 나오면서 어머님은 '우리 아들이 혼자 좋아하는 건 아닐까'라는 생각을 하셨다고 한다. 그래서 첫날에는 저를 보고 속상하셨다고 들었다"고 털어놨다. 그러면서 "다음에 만났을 때 '오빠 같은 아들을 낳아주셔서 감사하다'고 말씀드렸더니 너무 행복해하셨다"고 당시를 떠올렸다.

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이후 시어머니는 별에게 '시'자를 빼고 자신을 '엄마'라고 부르라고 했다고. 별은 "어머니가 시어머니라고 부르면 벌금을 내야 한다고 하셨다. 그래서 시어머니라고 부른 적이 없다"며 "가장 대화를 많이 나누고, 제게 많이 의지하신다"며 각별한 관계를 전했다.

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시아버지에게는 최근에서야 '아빠'라는 호칭을 쓰게 됐다고. 별은 "몇 달 전에 아버님과도 텄다. '아빠'라고 불러도 되냐고 여쭤봤더니, 상남자에 시크하신 분인데도 무척 좋아하셨다"며 미소 지었다.

한편 하하와 별은 2013년 결혼했으며 슬하에 2남 1녀를 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com