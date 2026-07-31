"돈에 환장한 것 같다고"..'암투병' 박미선, 복귀 후 악플에 큰 상처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 코미디언 박미선이 암 투병 후 방송 복귀 과정에서 받은 상처와 고민을 털어놨다.

Advertisement

31일 코미디언 김영철의 채널에는 '항암하던 박미선을 위해 김영철이 매일 해준 '이것' (25년 의남매 추억 대방출)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 박미선은 절친한 김영철에게 고민을 토로했다. 그는 "내가 아프려고 해서 아픈 게 아니다. 조용히 지나가려고 했다. 하지만 조혜련이 방송에 나가 너무 우는 바람에, 본의 아니게 시끄럽게 아웃팅이 됐다"라고 털어놨다.

이어 "아픈 사람으로 이미지 프레임이 씌워진 후 '아픈데 쉬지 뭐 하러 나오나', '이제 후배들에게 양보하고 마음 편하게 사시라', '돈에 너무 환장한 사람 같다. 이제 그만해라' 이런 글이 많더라"라며 일부 댓글에 상처를 받았다고 전했다.

Advertisement

박미선은 "나는 나를 필요로 하는 곳이 있다는 것에서 살아있다는 느낌이 든다. 근데 (댓글로 인해) 상처를 받았고 마음이 약해졌다. 어떻게 해야 하나 싶었다"라며 심란해했다.

Advertisement

김영철은 "누나는 원래 댓글을 저 정도로 신경쓰지 않았다"라고 걱정, "댓글에 너무 휘둘리지 마라. 누나가 30대에 가졌던 당참, 재기발랄함, 아랑곳하지 않았던 그 모습을 잃지 않았으면 좋겠다"라며 응원했다.

한편 박미선은 2024년 12월 유방암 진단을 받은 후 항암 치료를 받았다. 이후 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연, "완쾌라는 표현을 쓸 수 없는 유방암이다. 다시 (암이) 생기면 또 치료하면 된다는 마음으로 살고 있다"라고 밝혔다. 최근 복귀해 많은 응원을 받았다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com