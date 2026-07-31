'문희준♥' 소율, 수영복 삭을 때까지 입더니.."잠옷도 매일 똑같다" 딸 잔소리

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 크레용팝 출신 소율이 다시금 검소한 면모로 눈길을 끌었다.

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31일 '재미하우스' 유튜브 채널에는 '웃고 울고 다 했던 가족여행'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 문희준, 소율 가족은 가족 여행을 떠났다. 호텔에 딸린 수영장도 이용했는데, 문희준은 소율의 수영복을 보더니 "엄마가 수영복을 바꿔 입었네?"라고 놀랐다. 소율은 평소 옷을 잘 사지 않는다고.

문희준은 소율의 강렬한 주황색 형광 수영복을 떠올리며 "이제 재밌는 수영복 안 입네"라며 아쉬워했다. 앞서 문희준은 "주황색 형광 (수영복) 바지가 삭아서 가루가 되어 사라지고 있다. 엄마가 계속 안 산다고 한다"라며 소율의 검소한 성향을 언급한 바 있다.

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소율은 "근데 수영장 이렇게 자주 올 거면 수영복 하나 더 살까 봐"라고 말했고 문희준과 딸 희율 양은 "웬일이야?"라고 입을 모았다.

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희율 양은 "엄마는 수영복 말고 잠옷을 사야 한다"라며 귀여운 잔소리를 더했고, 문희준은 "저번에 희율이가 갑자기 엄마 잠옷 좀 사야 될 것 같다. 매일 똑같은 거 입는다고 하더라"라고 말해 눈길을 끌었다.

한편 문희준은 2017년 13세 연하 소율과 결혼, 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com