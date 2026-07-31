야노시호, 母 위해 370만원 '효도 플렉스'…"사지 마"에도 풀착장 결제

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[스포츠조선 김준석 기자] 일본 모델 야노시호가 어머니를 위해 370만원 상당의 옷을 선물하며 통 큰 효도에 나섰다.

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31일 유튜브 채널 '야노시호'에는 '"입은 그대로 다 주세요" 성공한 딸의 효도 플렉스'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 야노시호는 어머니와 함께 헤어와 메이크업을 받은 뒤 자신이 평소 즐겨 찾는 편집숍으로 향했다.

야노시호는 "가끔 오는 편집숍이다. 친구들에게 줄 선물을 사러 오기도 한다"며 매장을 소개했다.

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이어 이날 어머니의 스타일링 콘셉트에 대해 "어머니가 다카라즈카를 좋아하신다. 오늘은 다카라즈카 주역처럼 멋있게 변신하는 것이 목표"라고 밝혔다.

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그는 "귀여운 스타일도 좋지만 멋있는 느낌도 잘 어울릴 것 같다"며 어머니가 좋아하는 꽃무늬 의상부터 다양한 옷을 직접 골라줬다.

그러나 어머니는 마음에 든 옷의 가격이 약 336만원이라는 사실을 확인하자 "너무 비싸다"며 곧바로 제자리에 내려놨다.

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이에 야노시호는 "그래도 한번 입어봐라. 모처럼 왔지 않냐"며 피팅을 권했다.

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어머니가 옷을 입고 등장하자 야노시호는 "굉장히 좋다"며 만족감을 드러냈다. 그러면서 어머니가 젊은 시절 연예인을 꿈꿨던 사연도 전했다.

야노시호는 "엄마는 연예인에 대한 동경이 있었다고 한다. 연예인이 되고 싶었지만 시골에 살아 그런 일을 할 수 없어서 나에게 해보라고 했던 것 같다"고 말했다. 화려하게 변신한 어머니의 행복한 표정을 바라보며 함께 미소 짓기도 했다.

이후 어머니는 블라우스와 캐미솔, 바지, 벨트 등을 조합한 풀 착장을 선택했다. 하지만 최종 가격을 듣자 딸에게 "사지 마라"며 거듭 만류했다.

야노시호는 망설임 없이 "괜찮다. 다 사라"고 답한 뒤 약 370만원을 결제했다.

어머니는 "최고다. 이런 경험은 과거에도 없었다"며 감격했고, 야노시호는 어머니를 향해 "미안해요"라고 장난스럽게 말하며 웃음을 터뜨렸다.

고가의 옷보다 어머니가 미처 이루지 못했던 꿈과 로망을 특별한 하루로 선물한 야노시호의 모습이 훈훈함을 안겼다.

narusi@sportschosun.com