'지연과 이혼' 황재균, '고속 노화' 우려 씻은 근육질 몸매…"체지방 10% 미만"

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[스포츠조선 김준석 기자] 야구선수 출신 방송인 황재균이 최근 불거졌던 '고속 노화' 우려를 새 운동 근황으로 불식시켰다.

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31일 레슬링 선수 장은실은 자신의 SNS 스토리에 황재균과 함께 운동한 모습을 공개했다.

먼저 장은실은 "살이 너무 많이 빠진 재균 엉아(형아)"라는 글과 함께 황재균과 찍은 셀카를 게재했다.

사진 속 황재균은 민소매 운동복 차림으로 장은실과 나란히 포즈를 취하고 있다. 눈에 띄게 슬림해진 얼굴과 브이라인 턱선이 시선을 끌었지만, 운동으로 다져진 탄탄한 팔 근육은 여전했다.

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이어 공개된 영상에서는 황재균이 상의를 탈의한 채 운동에 집중하는 모습도 담겼다.

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그는 운동 기구를 머리 위로 힘껏 들어 올리는 등 강도 높은 웨이트 트레이닝을 소화했다. 체중은 이전보다 줄어든 모습이었지만, 온몸을 채운 근육질 몸매가 건강한 컨디션을 짐작하게 했다.

앞서 황재균은 티빙 스포츠 콘텐츠에 출연해 장발과 몰라보게 야윈 얼굴로 화제를 모았다.

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당시 웃을 때 도드라진 얼굴선과 수척해진 비주얼 때문에 온라인에서는 "살을 너무 많이 뺀 것 같다", "어디 아픈 것 아니냐", "황재균 맞냐" 등의 반응이 이어졌고, 일각에서는 '고속 노화'라는 반응까지 나왔다.

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하지만 장은실이 공개한 이번 운동 사진과 영상이 공개되면서 분위기는 달라졌다.

슬림해진 체형에도 탄탄한 근육과 건강한 몸 상태가 확인되면서 팬들은 "운동 직후라 더 건강해 보인다", "근육은 그대로네", "괜한 걱정이었다", "살만 조금 붙으면 더 좋겠다" 등의 반응을 보였다.

한편 황재균은 최근 "체지방률이 10%가 안 된다"고 밝히며 철저한 자기관리를 이어가고 있다고 전한 바 있다. 그는 지난해 현역에서 은퇴한 뒤 SM C&C와 전속계약을 체결하며 방송 활동을 이어가고 있다.

narusi@sportschosun.com