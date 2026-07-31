김민하, '청룡' 포문 열었다..'17kg 감량'에도 폭풍 가창력

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 축하무대를 선보이고 있는 김민하. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 김민하가 감미로운 노래와 안정적인 가창력으로 '청룡시리즈어워즈'의 화려한 시작을 알렸다. 배우가 아닌 뮤지션으로 변신한 김민하는 색다른 매력으로 시상식의 포문을 열며 뜨거운 박수를 받았다.

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31일 오후 인천광역시 영종도 파라다이스시티에서 열린 '제5회 청룡시리즈어워즈'에서는 지난해 신인여우상을 수상한 배우 김민하가 오프닝 무대의 주인공으로 나섰다.

이날 김민하는 프랭크 시나트라의 명곡 'That's Life'를 자신만의 감성으로 소화했다. 은은한 실크 드레스를 입고 무대에 오른 그는 담백하면서도 깊이 있는 음색과 안정적인 라이브를 선보이며 배우와는 또 다른 반전 매력을 드러냈다. 절제된 퍼포먼스와 풍부한 가창력이 어우러진 무대는 시상식의 시작을 한층 품격 있게 물들였다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 축하무대를 선보이고 있는 김민하. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

무대가 끝나자 MC 전현무는 "축하 공연에 이렇게 진심인 시상식이 있을까 싶다. 계속 업그레이드되고 있다"며 감탄했다. 이어 "오늘은 배우 김민하가 아니라 뮤지션 김민하였다. 반전 매력은 언제든 환영"이라고 칭찬을 아끼지 않았다.

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함께 진행을 맡은 임윤아 역시 "수상자들이 오프닝 무대를 보여주는 재미있는 공식이 생긴 것 같다"며 "작년에는 임시완 씨가, 올해는 지난해 신인상을 수상하신 김민하 씨가 첫 무대를 꾸며주셨다"고 말하며 의미를 더했다.

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한편 '청룡시리즈어워즈'는 국내 최초로 스트리밍 시리즈 콘텐츠를 대상으로 하는 시상식으로, 한 해 동안 시청자들의 사랑을 받은 다양한 작품과 배우들이 한자리에 모여 축제의 밤을 빛냈다.