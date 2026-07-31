[제5회 BSA] 김규원, 신인남자예능인상 "길 닦아준 신동엽에 감사"

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 식전 레드카펫 행사에 참석한 김규원의 모습. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

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[스포츠조선 백지은 기자] 코미디언 김규원이 신인 남자예능인상을 받았다.

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31일 오후 인천 파라다이스시티에서 제5회 청룡시리즈어워즈가 열렸다.

김규원은 'SNL 코리아 시즌8'에서 특유의 애드리브와 표정 연기로 큰 사랑을 받았다. 이에 '봉주르빵집' 김선호, '유재석 캠프' 변우석, '모태솔로지만 연애는 하고 싶어' 카더가든, '흑백요리사 : 요리 계급전쟁2' 후덕죽 셰프를 제치고 신인 남자예능인상을 받았다.

김규원은 "아예 기대 안했는데 살면서 한번밖에 못 받는 귀한 상 주셔서 감사하다. 대표님과 저 재미있는 사람 만들어주시려고 고생하시는 작가님 PD님 스태프 감사하다. 저 같은 신인이 잘 놀 수 있게 길을 닦아주신 신동엽 선배님 비롯한 크루 선배님들 보고 싶다. 든든하게 서포트 해주시는 쿠팡플레이 식구들 감사하다. 진짜 기대를 아예 안했는데 TV로 보고 있을 가족들이 보고 싶다. 앞으로 더 오랫동안 웃음 드리는 웃긴 코미디언으로 남겠다. 겸손한 광대 되?募?며 울먹였다.

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청룡시리즈어워즈는 대한민국 최초의 OTT 콘텐츠 대상 시상식이다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com