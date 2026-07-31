'이규혁♥' 손담비, '비눗방울 민폐' 논란 씻은 숙소 정리…"머문 자리 깨끗이"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 겸 배우 손담비가 '비눗방울 놀이'로 민폐 논란이 불거졌던 숙소의 체크아웃 현장을 공개했다.

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31일 유튜브 채널 '담비손'에는 '아기랑 첫 여행 가면 벌어지는 일 첫 바다 가족여행'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 손담비는 남편 이규혁, 딸 해이와 함께 속초로 첫 가족 여행을 떠났다.

숙소에 도착한 그는 탁 트인 바다 전망이 펼쳐지는 거실과 침실, 욕실 등을 차례로 소개하며 "대박이다"라고 만족감을 드러냈다.

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가족들은 숙소에서 여유로운 시간을 보내며 특별한 추억을 쌓았다.

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이후 체크아웃을 앞둔 손담비는 숙소 내부를 정리하는 모습까지 영상에 담았다.

손담비는 청소 중인 이규혁의 뒷모습을 촬영하며 "저희는 지금 머문 자리를 아침부터 깨끗이 치우고 있다"고 말했다.

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영상에는 '잘 놀다 갑니다'라는 자막도 함께 등장했다.

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해당 장면은 앞서 불거진 '비눗방울 민폐 논란'을 의식한 행동으로 보인다.

손담비는 최근 SNS를 통해 숙소 거실에서 딸과 비눗방울 놀이를 하는 모습을 공개했다.

그러나 일부 누리꾼은 자택이 아닌 숙박시설 내부에서 비눗방울을 사용한 것을 두고 바닥이 미끄러워지거나 시설 관리에 피해를 줄 수 있다며 문제를 제기했다.

논란이 이어지자 손담비는 직접 수건으로 바닥을 모두 닦았다며 해명한 바 있다. 이번 영상에서도 체크아웃 전 가족이 직접 숙소를 정리하는 장면을 공개하며 당시 우려를 다시 한번 불식시켰다.

손담비는 해당 숙소가 협찬이었다는 사실도 밝혔다. 그는 "정말 좋은 소식을 가지고 왔다. 이 숙소에서 너무 좋은 추억을 많이 만들고 왔다"며 "추첨을 통해 세 분께 숙박권을 드리겠다"고 댓글 이벤트를 알렸다.

한편 손담비는 전 국가대표 스피드스케이팅 선수 이규혁과 결혼했으며, 슬하에 딸 해이를 두고 있다.

narusi@sportschosun.com