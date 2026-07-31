[제5회 BSA] 스테이씨 윤, 신인여자예능인상 "'직장인들'이 인생 바꿔줘" 오열

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 신인 여자예능인상을 수상한 심자윤. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

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[스포츠조선 백지은 기자] 스테이씨 윤(심자윤)이 신인 여자 예능인상을 받았다.

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31일 오후 인천 파라다이스시티에서 제5회 청룡시리즈어워즈가 열렸다.

윤은 '흑백요리사 : 요리 계급 전쟁2' 김시현, '환승연애4' 김예원, 'SNL 코리아 시즌8' 안주미, '솔로지옥5' 최미나수를 제치고 신인 여자 예능인상 트로피를 품에 안았다.

윤은 "수상소감을 준비해왔는데 다 까먹었다. 신인상 후보가 됐다는 것만으로도 영광으로 생각했다. 멋진 선배님들과 한 자리에 있을 수 있다는 것 만으로도 너무 행복했는데 이렇게 좋은 상 받고 집에 갈 수 있게 해주셔서 너무 감사하다. 열심히 하겠다. '직장인들'을 만나서 인생이 달라졌다. 덕분에 많이 행복했고 좋았다. 8월에 새로 '직장인들' 나온다. 많이 좋아해주셨으면 좋겠다. 멤버들 아마 보고 있을 것 같은데 저 상 받았다. 곁에서 항상 든든하게 응원해줘서 고맙다. 가족들 감사하다. 쿠팡플레이 감사하다. 긴장해서 다 까먹었다. 열심히 하겠다"며 연신 눈물을 쏟았다.

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청룡시리즈어워즈는 대한민국 최초의 OTT 콘텐츠 대상 시상식이다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com