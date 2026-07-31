[제5회 BSA] 김규원-스테이씨 윤, 눈물의 신인남녀예능인상 "인생 바꿨다"

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[스포츠조선 백지은 기자] 김규원과 스테이씨 윤이 신인 남녀 예능인상을 받았다.

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31일 오후 인천 파라다이스시티에서 제5회 청룡시리즈어워즈가 열렸다.

'SNL코리아 시즌8'로 신인 남자예능인상 트로피를 들어올린 김규원은 "아예 기대 안했는데 살면서 한번밖에 못 받는 귀한 상 주셔서 감사하다. 대표님과 저 재미있는 사람 만들어주시려고 고생하시는 작가님 PD님 스태프 감사하다. 저 같은 신인이 잘 놀 수 있게 길을 닦아주신 신동엽 선배님 비롯한 크루 선배님들 보고 싶다. 든든하게 서포트 해주시는 쿠팡플레이 식구들 감사하다. 진짜 기대를 아예 안했는데 TV로 보고 있을 가족들이 보고 싶다. 앞으로 더 오랫동안 웃음 드리는 웃긴 코미디언으로 남겠다. 겸손한 광대 되?募?며 울먹였다.

'직장인들2'로 신인 여자예능인상을 받은 윤은 "수상소감을 준비해왔는데 다 까먹었다. 신인상 후보가 됐다는 것만으로도 영광으로 생각했다. 멋진 선배님들과 한 자리에 있을 수 있다는 것 만으로도 너무 행복했는데 이렇게 좋은 상 받고 집에 갈 수 있게 해주셔서 너무 감사하다. 열심히 하겠다. '직장인들'을 만나서 인생이 달라졌다. 덕분에 많이 행복했고 좋았다. 8월에 새로 '직장인들' 나온다. 많이 좋아해주셨으면 좋겠다. 멤버들 아마 보고 있을 것 같은데 저 상 받았다. 곁에서 항상 든든하게 응원해줘서 고맙다. 가족들 감사하다. 쿠팡플레이 감사하다. 긴장해서 다 까먹었다. 열심히 하겠다"며 연신 눈물을 쏟았다.

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청룡시리즈어워즈는 대한민국 최초의 OTT 콘텐츠 대상 시상식이다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com