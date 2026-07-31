[제5회 BSA] '순록이' 김재원, 신인남우상 "아름다운 김고은 덕분"

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 신인 남우상을 수상한 김재원. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

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[스포츠조선 백지은 기자] 배우 김재원이 신인남우상을 받았다.

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31일 오후 인천 파라다이스시티에서 제5회 청룡시리즈어워즈가 열렸다.

김재원은 '유미의세포들3'에서 순록 역을 맡아 특유의 멍뭉미를 탄탄한 연기력으로 살려냈다. 이에 '파인 : 촌뜨기들' 김진욱, '기리고' 백선호, '허수아비' 송건희, '취사병 전설이 되다' 이홍내를 제치고 신인남우상을 받았다.

김재원은 "귀한 자리에 초대해주시고 귀한 상 주셔서 감사드린다. 관계자 분들 감사드린다. 아버지처럼 현장에서 이끌어주시고 신인 배우의 의견도 존중해주신 감독님과 아름다운 글 써주신 작가님, 너무나 아름다운 고은 누나. 선배님이 계셨기 때문에 제가 있을 수 있었다. 정말 감사드린다"고 밝혔다.

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이어 "외할머니가 몸이 편찮으신데 손주 상 받은거 보고 힘내셨으면 좋겠다. 소속사 분들, 팬분들 감사하다. 팬분들 덕분에 제가 존재한다고 생각하기 때문에 더 열심히 하겠다. 신인이지만 이 상을 받았다 해서 완벽해질 수 없다는 거 잘 알고 있다. 앞으로 정진하고 더 좋은 배우가 될 수 있도록 더 열심히 하겠다"고 전했다.

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청룡시리즈어워즈는 대한민국 최초의 OTT 콘텐츠 대상 시상식이다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com