김규원·심자윤, 신인 예능인상.."'쿠팡플레이' 식구들에 감사"[청룡시리즈어워즈]

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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 김규원, 스테이씨 윤(심자윤)이 신인 예능인상 영예를 안았다.

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31일 오후 인천광역시 영종도 파라다이스시티에서 열린 '제5회 청룡시리즈어워즈'에서 신인 남자예능인상 수상자로 쿠팡플레이 'SNL 코리아 시즌8' 김규원이 호명됐다. 여자예능인상은 쿠팡플레이 '직장인들2'의 심자윤이 차지했다.

무대에 오른 김규원은 벅찬 표정으로 "아예 기대 안 했는데 살면서 한 번밖에 못 받는 귀한 상 주셔서 감사하다"며 소감을 시작했다.

이어 "대표님과 저 재미있는 사람 만들어주시려고 고생하시는 작가님, PD님, 스태프분들 감사하다. 저 같은 신인이 잘 놀 수 있게 길을 닦아주신 신동엽 선배님 비롯한 크루 선배님들 보고 싶다. 든든하게 서포트해주시는 쿠팡플레이 식구들 감사하다"고 고마움을 전했다.

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또 "진짜 기대를 아예 안 했는데 TV로 보고 있을 가족들이 보고 싶다. 앞으로 더 오랫동안 웃음 드리는 웃긴 코미디언으로 남겠다. 겸손한 광대 되겠다"라고 말하며 울먹여 뭉클함을 안겼다.

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여자예능인상을 받은 쿠팡플레이 '직장인들2' 심자윤은 "수상 소감을 준비해 왔는데 다 까먹었다"며 눈물을 보였다.

이어 "후보가 됐다는 것만으로도 영광인데 이렇게 좋은 상 받고 집에 가게 해주셔서 감사하다"며 "'직장인들2'를 만나 인생이 달라졌다. 많이 행복하고 좋았다. 8월에도 새로 나오는데 많이 좋아해달라. 쿠팡플레이 감사하다"고 소감을 전했다.

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또한 그룹 스테이씨 멤버들을 향해 "보고 있을 것 같은데 곁에서 든든하게 응원해줘서 고맙다"며 감사 인사를 전했고, 마지막으로 "엄마, 아빠, 언니 감사하다"라고 가족들에게도 마음을 전했다.