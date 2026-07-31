[제5회 BSA] 김재원-전소영, 남녀신인상 "아름다운 김고은-건우야 고마워"

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[스포츠조선 백지은 기자] 배우 김재원과 전소영이 남녀신인상을 받았다.

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31일 오후 인천 파라다이스시티에서 제5회 청룡시리즈어워즈가 열렸다.

김재원은 '유미의세포들3'에서 순록 역을 맡아 특유의 멍뭉미를 탄탄한 연기력으로 살려냈다. 이에 '파인 : 촌뜨기들' 김진욱, '기리고' 백선호, '허수아비' 송건희, '취사병 전설이 되다' 이홍내를 제치고 신인남우상을 받았다.

김재원은 "귀한 자리에 초대해주시고 귀한 상 주셔서 감사드린다. 관계자 분들 감사드린다. 아버지처럼 현장에서 이끌어주시고 신인 배우의 의견도 존중해주신 감독님과 아름다운 글 써주신 작가님, 너무나 아름다운 고은 누나. 선배님이 계셨기 때문에 제가 있을 수 있었다. 정말 감사드린다"고 밝혔다.

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이어 "외할머니가 몸이 편찮으신데 손주 상 받은거 보고 힘내셨으면 좋겠다. 소속사 분들, 팬분들 감사하다. 팬분들 덕분에 제가 존재한다고 생각하기 때문에 더 열심히 하겠다. 신인이지만 이 상을 받았다 해서 완벽해질 수 없다는 거 잘 알고 있다. 앞으로 정진하고 더 좋은 배우가 될 수 있도록 더 열심히 하겠다"고 전했다.

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전소영은 '기리고'에서 유세아 역을 맡아 복잡한 에너지와 내면을 안정적으로 연기에 녹여내며 차세대 기대주로 우뚝섰다. 이에 '파인 : 촌뜨기들' 김민, '애마' 방효린, '허수아비' 서지혜, 'S라인' 아린 등 쟁쟁한 후보들을 제치고 신인여우상 트로피를 들어올렸다.

전소영은 "상을 받을줄 모르고 왔다. 존경하는 선배님들과 함께하는 것만으로도 영광이라 생각하고 왔는데 상까지 주셔서 감사 드린다. '기리고' 감독님 작가님, 소속사 식구들에게 감사하다. '기리고'를 함께 만든 스태프, 건우(백선호)야. 5인방 너무 감사하다. 앞으로 열심히 하겠다. 잘하겠다"고 말했다.

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청룡시리즈어워즈는 대한민국 최초의 OTT 콘텐츠 대상 시상식이다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com