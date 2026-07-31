'신인상' 김재원 "외조모 편찮으신데, 보고 힘내시길"..여우상엔 전소영[청룡시리즈어워즈]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김재원과 전소영이 '제5회 청룡시리즈어워즈'에서 신인 연기상을 나란히 거머쥐며 새로운 얼굴의 탄생을 알렸다.

Advertisement

31일 오후 인천광역시 영종도 파라다이스시티에서 열린 '제5회 청룡시리즈어워즈'에서 신인 남우상은 김재원에게, 신인 여우상은 전소영에게 돌아갔다.

김재원은 티빙 오리지널 시리즈 '유미의 세포들 시즌3'?에서 섬세한 감정 연기와 안정적인 캐릭터 소화력을 선보이며 시청자들에게 눈도장을 찍었다. 그는 김진욱('파인: 촌뜨기들'), 백선호('기리고'), 송건희('허수아비'), 이홍내('취사병 전설이 되다') 등 쟁쟁한 후보들을 제치고 신인 남우상의 주인공이 됐다.

트로피를 품에 안은 김재원은 "귀한 자리에 초대해주시고 귀한 상 주셔서 감사드린다"며 떨리는 목소리로 수상 소감을 시작했다.

Advertisement

이어 "아버지처럼 현장에서 이끌어주시고 신인 배우의 의견도 존중해주신 감독님과 아름다운 글 써주신 작가님, 너무나 아름다운 (김)고은 선배님이 계셨기 때문에 제가 있을 수 있었다. 정말 감사드린다"며 작품을 함께 완성한 제작진과 배우들에게 진심 어린 감사 인사를 전했다.

Advertisement

가족을 향한 애틋한 마음도 잊지 않았다. 김재원은 "외할머니가 몸이 편찮으신데 손주 상 받은 거 보고 힘내셨으면 좋겠다. 소속사 분들, 팬분들 감사하다"며 "팬분들 덕분에 제가 존재한다고 생각하기 때문에 더 열심히 하겠다"고 말했다.

마지막으로 "신인이지만 이 상을 받았다고 해서 완벽해질 수 없다는 거 잘 알고 있다. 앞으로 정진하고 더 좋은 배우가 될 수 있도록 더 열심히 하겠다"며 한층 성장한 배우가 되겠다는 각오를 밝혔다.

Advertisement

신인 여우상은 '기리고'의 전소영이 차지했다. 전소영은 김민('파인: 촌뜨기들'), 방효린('애마'), 서지혜('허수아비'), 아린('S라인') 등 경쟁자들을 제치고 첫 트로피를 거머쥐며 앞으로의 활약을 기대하게 했다.

Advertisement

전소영은 "제가 상을 받을지 모르고 왔다. 이렇게 존경하는 선배님들과 함께 자리하는 것만으로도 영광인데 상까지 주셔서 진심으로 감사드린다"고 벅찬 마음을 전했다.

이어 "'기리고' 제작진과 소속사 식구들, 가족들 모두 너무 감사하다. 앞으로 열심히 하겠다. 잘하겠다"며 짧지만 진심 어린 소감으로 감사의 마음을 전했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com