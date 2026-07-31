[제5회 BSA] 윤경호-박보경, 남녀조연상 "농담인줄, ♥진선규와 커플템"

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[스포츠조선 백지은 기자] 배우 윤경호와 박보경이 남녀조연상을 받았다.

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31일 오후 인천 파라다이스시티에서 제5회 청룡시리즈어워즈가 열렸다.

윤경호는 '취사병 전설이 되다'에서 행정보급관 박재영 역을 맡아 코믹한 매력과 묵직한 존재감을 동시에 보여주며 시청자의 웃음을 책임졌다. 이에 '골드랜드' 이광수, '취사병 전설이 되다' 이상이, '허수아비' 정문성, '애마' 진선규 등 쟁쟁한 후보들을 제치고 남우조연상 트로피를 들어올렸다.

윤경호는 "진짜 믿어지지가 않는다. 너무 훌륭한 배우들과 같이 노미네이트 된 걸 즐기는 잔치라 생각하고 왔다. 대기실에서 전현무 형님이 '좋은 소식 있었으면 좋겠다'고 하시길래 '다른 사람이 상 받게 되면 농담이라도 한번 불러달라'고 했었다. 진짜 농담인 줄 알았다. 죄송하다. 너무 주책맞았다"며 눈물을 보였다.

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이어 "신인상부터 보며 '이렇게 연기 잘하는 배우들이 많구나. 더 열심히 해야겠다'는 생각으로 있었는데 이런 상 주셔서 감사하다. 시청자 여러분께 감사하다. 절대 혼자서 받을 수 없는 상이다. 함께한 동료들이 있었기에 가능한 상이다. 박지훈 취사병부터 시작해서 배우들과 감독님 작가님, 관계자 여러분 모두 감사하다"고 말했다.

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또 "계속 누군가 옆에 길게 오래 가고 싶은 게 꿈이다. 꾸준히 오래 함께 가고 싶은데 그게 참 어렵다는 거 알고 있다. 이 상은 지금 잘하고 있다는 것보다 앞으로 계속 그 자리를 잘 지켜가라는 뜻으로 생각한다. 우리 팀 모두의 상이라 생각하고 감사히 받겠다. 우리 가족들 감사하다. 제가 누군가의 밥을 짓는 이야기를 할 동안 밥을 지어주면서 저를 지켜준 가족들에게 고맙다는 말 하고 싶다"며 울컥했다.