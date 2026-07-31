박보경 여우조연상에 ♥진선규 눈물 펑펑.."나보다 더 우는 여보 고마워"[청룡시리즈어워즈]

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 박보경이 '제5회 청룡시리즈어워즈'에서 여우조연상을 품에 안고 벅찬 눈물을 쏟았다.

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31일 오후 인천광역시 영종도 파라다이스시티에서 열린 '제5회 청룡시리즈어워즈'에서 여우조연상의 주인공은 박보경이었다.

박보경은 넷플릭스 시리즈 '레이디 두아'에서 뷰티 브랜드 대표 정여진 역을 맡아 욕망과 결핍이 공존하는 인물을 섬세하게 표현하며 호평받았다. 그는 '허수아비' 곽선영, '골드랜드' 문정희, '메이드 인 코리아' 서은수, '파인: 촌뜨기들' 임수정 등 쟁쟁한 후보들을 제치고 여우조연상 트로피를 들어 올렸다.

박보경의 이름이 호명되자 본인은 물론 객석에 있던 남편 진선규까지 눈물을 보이며 감격의 순간을 함께했다.

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무대에 오른 박보경은 떨리는 목소리로 "오늘 이 자리가 처음이자 마지막 기회인 줄 알고 눈에 잘 담아가고자 혜선 씨 옆에 꼭 붙어 앉아 있었는데 이렇게 무대에 오를 줄 몰랐다. 너무 감사하다"며 벅찬 소감을 전했다.

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이어 "무슨 말을 해야 할지 모르겠다"며 긴장한 모습을 보이자, 객석에 있던 남편 진선규는 "정신 차려!"라고 외쳐 웃음을 자아냈다. 남편의 응원에 힘입은 박보경은 다시 마음을 다잡고 진심 어린 수상 소감을 이어갔다.

그는 "시상식 보는 걸 좋아한다. 수상 소감이 진정성 있고 위트 있어서 같이 울고 웃으며 본다"며 "보다 '내 인생에도 저런 날이 한 번이라도 올까'라는 생각이 들면 고개를 절레절레 하고 '오디션이라도 한 번만 보면 좋겠다'는 생각을 했었다. 그런데 수상 소감 하게 해주셔서 감사하다"고 말했다.

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이어 '레이디 두아' 제작진과 소속사 식구들에게 감사 인사를 전하며 "경력 단절에 형편없는 프로필을 들고 저 대신 오디션 보게 해주는 대표님과 이사님, 함께 작업하자고 해주신 감독님, 작가님, 스태프, 배우들 감사하다"고 고마움을 전했다.

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특히 가족을 향한 애틋한 마음은 현장을 더욱 뭉클하게 만들었다. 박보경은 "마흔이 훌쩍 넘은 딸의 꿈을 여전히 응원하면서 제 빈자리를 채워주는 엄마. 이 트로피에 엄마의 이름을 새겨 드리고 싶다"고 말하며 눈시울을 붉혔다.

이어 남편 진선규를 향해서는 "나보다 더 놀라고 많이 울고 있는 남편 진선규 씨. 프러포즈 반지를 잃어버린 이후에 커플템을 안 하는데 잃어버릴 일 없는 같은 모양의 트로피가 생겼다. 여보 오늘부터 1일"이라고 전해 웃음과 감동을 동시에 안겼다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com