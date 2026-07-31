S.E.S., 숙소 밖 외출 금지…"비닐봉지 얼굴에 쓰고 나갔다가 딱 걸려"

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[스포츠조선 김준석 기자] 1세대 걸그룹 S.E.S.의 데뷔 초 엄격했던 숙소 생활 비화가 공개됐다.

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1일 방송된 KBS Joy 예능 프로그램 '이십세기 힛-트쏭'에서는 '이게 계약서에 있다고?'를 주제로 스타들의 이색 계약 조건이 소개됐다.

이날 차트에는 S.E.S.의 히트곡 '너를 사랑해'가 이름을 올렸다. 당시 소속사는 멤버들의 사생활 관리와 안전을 위해 계약 조건으로 '숙소 밖 외출 금지령'을 내렸던 것으로 전해졌다.

하지만 호기심 많은 소녀들이었던 멤버들은 몰래 외출을 감행했다. 방송에서는 멤버들이 매니저의 눈을 피해 검은 비닐봉지를 머리에 쓰고 눈만 뚫은 채 숙소를 빠져나가려 했지만 결국 들통났던 일화가 공개돼 웃음을 자아냈다.

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여기에 경호원들에게도 엄격한 규칙이 적용됐다. 경호원들은 S.E.S. 멤버들과 사적인 대화는 물론 스킨십까지 금지된 것으로 알려졌다.

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또 리더 바다는 당시 멤버 중 유일하게 휴대전화를 가지고 있었던 덕분에 남자 아이돌과 연락을 주고받는 '메신저' 역할까지 맡았다고. 방송에서는 KBS 방송국 자판기 앞에서 유진을 만나고 싶어 하는 남자 아이돌들의 연락을 바다가 대신 전달해줬다는 에피소드도 공개돼 눈길을 끌었다.

이 밖에도 이날 방송에서는 코요태 김종민의 '말 금지령', 빅마마의 '성형·다이어트 금지', 량현량하의 '학업 우선' 계약, 윤복희의 '임신·출산 금지' 계약 등 시대를 대표하는 스타들의 이색 계약 조건이 함께 소개돼 시청자들의 관심을 모았다.

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narusi@sportschosun.com