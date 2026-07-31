[제5회 BSA] 정이랑, 우수여자예능인상 "'나 장첸이야'만 했는데…"

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 우수여자예능인상 수상한 정이랑. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.31/

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[스포츠조선 백지은 기자] 정이랑이 여자우수예능인상을 받았다.

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31일 오후 인천 파라다이스시티에서 제5회 청룡시리즈어워즈가 열렸다.

정이랑은 '자매다방'에서 티키타카부터 가벼운 실랑이까지 실제 자매를 연상시키는 자연스러운 연기로 프로그램을 살리며 '연구하는 천재'의 면모를 입증, 여자우수예능인상을 받았다.

정이랑은 "이렇게 무대에 서게될 줄 몰랐다. 너무 감사하다. 다른 분들이 이 상을 받아야 한다고 생각한다. 그동안 열심히 살았고 앞으로 더 잘해보라고 응원차 주신 상 같다. 더 열심히 웃겨드리고 힐링 드리겠다. 기회 주신 분들, 좋은 말씀 해주시는 신동엽 선배님, 옆에서 함께 해주시는 수지를 비롯한 크루들 감사하다. 제작진 스태프 감사하다. TV에서 장첸 분장하고 '나 장첸이야' 이런 것만 하다가…. 아이들 사랑하고 나의 반쪽 여보 사랑하고 감사하다. 모든 사람들에게 웃음과 힐링 주는 연기자 되?募?고 밝혔다.

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청룡시리즈어워즈는 대한민국 최초의 OTT 콘텐츠 대상 시상식이다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com