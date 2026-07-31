[제5회 BSA] 주우재-정이랑, 남녀우수예능인상 "유재석 싸가지론→나 장첸이야"

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[스포츠조선 백지은 기자] 주우재와 정이랑이 남녀우수예능인상을 받았다.

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31일 오후 인천 파라다이스시티에서 제5회 청룡시리즈어워즈가 열렸다.

주우재는 '도라이버 : 더 라이벌'에서 분석적인 시선과 허당 면모를 오가는 새로운 캐릭터를 보여주며 큰 웃음을 선사, 우수남자예능인상을 받았다.

주우재는 "재석이형이 인기스타상을 받으셨을 때 한분 제꼈다는 생각을 했는데 그게 제가 될 거란 생각을 전혀 못했다. '도라이버' 팬분들이 저를 챙겨주셔서 상을 받은 게 아닌가 하는 생각이다. 감사하다"며 눈시울을 붉혔다.

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이어 "우수상이 너무 좋다. 제가 최우수한 것 같지도 않고 신인도 아니니까 제가 받을 수 있는 최고의 상이 아닌가 생각한다. 가끔 재석이형이 요즘도 전화를 준다. 별 내용은 없는데 '예 형님'이라고 하면 '싸가지가 없구나'라고 한다. '어떤 부분이…'라고 하면 '집구석에 자빠져 있어라'라고 한다. 그럴 때마다 제가 싸가지가 없는지 돌아보게 되고 실제로 집구석에 있다 보니 사고 안치고 잘 하고 있는 것 같다. 감독님 작가님 스태프 가족 분들께 감사하다. 이번주에 상받았다고 한번 가야겠다"고 밝혔다.

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정이랑은 '자매다방'에서 티키타카부터 가벼운 실랑이까지 실제 자매를 연상시키는 자연스러운 연기로 프로그램을 살리며 '연구하는 천재'의 면모를 입증, 여자우수예능인상을 받았다.

정이랑은 "이렇게 무대에 서게될 줄 몰랐다. 너무 감사하다. 다른 분들이 이 상을 받아야 한다고 생각한다. 그동안 열심히 살았고 앞으로 더 잘해보라고 응원차 주신 상 같다. 더 열심히 웃겨드리고 힐링 드리겠다. 기회 주신 분들, 좋은 말씀 해주시는 신동엽 선배님, 옆에서 함께 해주시는 수지를 비롯한 크루들 감사하다. 제작진 스태프 감사하다. TV에서 장첸 분장하고 '나 장첸이야' 이런 것만 하다가…. 아이들 사랑하고 나의 반쪽 여보 사랑하고 감사하다. 모든 사람들에게 웃음과 힐링 주는 연기자 되?募?고 말했다.

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청룡시리즈어워즈는 대한민국 최초의 OTT 콘텐츠 대상 시상식이다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com