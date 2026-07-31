'한가인♥' 연정훈 "아내는 아무리 노력해도 섭섭"…결혼 21년 현실 조언(전현무계획)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 연정훈이 아내 한가인과의 육아 경험을 바탕으로 현실적인 조언을 전했다.

Advertisement

31일 방송된 MBN·채널S '전현무계획4'에서는 한가인과의 결혼으로 '대한민국 3대 도둑' 타이틀을 획득한 연정훈이 '먹친구'로 나섰다.

이날 연정훈은 현재 딸 생일 기념으로 빈티지 와인을 알아보다가 와인 공부를 시작했다고 밝혔다.

곽튜브는 "되게 의미 있고 멋있다"라며 연정훈의 이야기에 극공감 하는 모습을 보였다.

Advertisement

연정훈은 곽튜브에게 "지금 아기가 몇 살이냐"라고 물었고, "100일이다"라는 말에 "제일 힘들 때네"라고 이야기했다.

Advertisement

연정훈은 "제일 힘들 때다. 먹이고, 트림 시키고, 재우고…"라며 곽튜브의 육아 고충에 깊이 공감했다.

전현무는 연정훈에게 "'애는 나만 봐'라고 들어 봤냐"라고 물었고, 연정훈은 "여자들은 우리가 아무리 노력해도 섭섭할 수 밖에 없다"라고 이야기했다.

Advertisement

연정훈은 "미안해 해야한다"라고 말했고, 곽튜브는 "저도 일 하는데"라고 말했다.

Advertisement

이에 전현무는 "넌 글렀다. 넌 '내가 밖에서 노냐'그러는 거 아니냐. 와이프는 '난 안에서 노냐'라고 하다가 싸움이 커지는 거다. 근데 난 이런 걸 어떻게 아는 거냐"라며 웃었다.

narusi@sportschosun.com