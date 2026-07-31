주우재, 우수예능인상 "유재석 조언 덕 사고 안쳐, 감사하다"[청룡시리즈어워즈]

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 우수 남자예능인상을 수상한 주우재. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 주우재가 '제5회 청룡시리즈어워즈'에서 우수 남자 예능인상을 수상하며 예능 대세다운 존재감을 입증했다.

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31일 오후 인천광역시 영종도 파라다이스시티에서 열린 '제5회 청룡시리즈어워즈'에서 주우재가 우수 남자 예능인상의 주인공으로 호명됐다.

넷플릭스 예능 '도라이버'에서 재치 있는 입담과 특유의 센스 넘치는 예능감을 선보인 주우재는 김원훈('SNL 코리아 시즌8'), 신동엽('SNL 코리아 시즌8'), 유재석('유재석 캠프'), 이광수('유재석 캠프') 등 쟁쟁한 후보들을 제치고 트로피를 품에 안았다.

수상자로 무대에 오른 주우재는 "머릿속이 하얘진다"며 긴장한 모습을 보였다. 이어 "재석이 형이 인기스타상을 받으셨을 때 한 분 제꼈다는 생각을 했는데, 그게 제가 될 거라는 생각은 전혀 못 했다"며 얼떨떨한 소감을 전해 웃음을 자아냈다.

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이어 "'도라이버' 팬분들이 저를 챙겨주셔서 상을 받은 게 아닌가 하는 생각이다. 감사하다"며 수상의 영광을 팬들에게 돌렸다.

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또한 우수상에 대한 남다른 의미도 밝혔다. 주우재는 "우수상이 너무 좋다. 제가 최우수한 것 같지도 않고 신인도 아니니까 제가 받을 수 있는 최고의 상이 아닌가 생각한다"고 말하며 솔직한 입담으로 현장을 웃음바다로 만들었다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 우수 남자예능인상을 수상한 주우재를 축하하는 변우석과 유재석. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

유재석을 향한 감사 인사도 잊지 않았다. 주우재는 "가끔 재석이 형이 요즘도 전화를 준다. 별 내용은 없는데 '예 형님'이라고 하면 '싸가지가 없구나'라고 한다. '예? 어떤 부분이…'라고 하면 '집구석에 자빠져 있어라'라고 한다"고 말해 웃음을 안겼다.

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이어 "그럴 때마다 제가 싸가지가 없는지 돌아보게 되고, 실제로 집구석에 있다 보니 사고 안 치고 잘하고 있는 것 같다"며 유재석의 애정 어린 조언에 감사한 마음을 전했다.

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실제로 이날 유재석은 객석에서 주우재의 수상 순간을 휴대전화로 촬영하는 등 후배를 향한 각별한 애정을 드러냈다. 주우재 역시 무대에서 내려온 뒤 유재석에게 달려가 포옹하며 훈훈한 선후배 케미를 보여줬다.

한편 우수 여자 예능인상은 김숙(도라이버: 더 라이벌), 이수지(SNL 코리아 시즌 8), 이은지(모태솔로지만 연애는 하고 싶어), 지예은(유재석 캠프)을 제치고 '자매다방' 정이랑이 차지했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com