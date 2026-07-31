[제5회 BSA] 김원훈-김숙, 최우수 남녀예능인상 "꿀벌과 숏박스의 반란"

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[스포츠조선 백지은 기자] 김원훈과 김숙이 최우수 남녀예능인상을 받았다.

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31일 오후 인천 파라다이스시티에서 제5회 청룡시리즈어워즈가 열렸다.

김원훈은 'SNL 코리아 시즌8'에서 콩트부터 몸개그까지 종횡무진 활약하며 미친 존재감을 뽐냈다. 이에 최우수 남자예능인상 트로피를 거머쥐었다.

김원훈은 "우수상에서 사실 기대를 했었다. 시상식에 오면 수상소감을 준비 안하고 그 상을 못 받았을 때 어떤 리액션을 할까 준비했었다. 오늘도 상을 못 받으면 데스노트에 청룡 관계자분들 이름을 적으려 했다. 그런데 상을 주셔서 살려 드리겠다. 감사하다"며 울컥했다.

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이어 "쟁쟁한 선배님들과 노미네이트 된 것만으로도 큰 영광이라고 생각했는데 이렇게 상을 주신 건 아마 제가 열심히 웃음을 주기 위한 열정을 잘 봐주신 것 같다. 진짜 생각을 못했다. 집에서 너무 기뻐하고 있을 가족들 감사하다. 부족한 저를 선택해준 아내에게 감사하다. 'SNL 코리아' 동엽 형님, 항상 밀어주고 당겨주셔서 이 상을 받게 됐다. 저랑 아무 것도 없을 때부터 코미디를 시작했던 진세 지윤아 너무 고맙다. 이 상은 부족한 나를 너희들이 꽉 채워줬기 때문에 받을 수 있었던 것 같다. 앞으로도 잘 부탁한다"며 오열했다.

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김숙은 '도라이버 : 더 라이벌'에서 리더십과 탁월한 애드리브로 팀을 이끌며 통쾌한 웃음을 선사, 최우수 여자예능인상을 받았다.

김숙은 "'도라이버 : 더 라이벌' 녹화를 직전까지 하고 시상식에 참여했다. 다시 가서 녹화를 해야 한다. 기다리고 있는 멤버들에게 감사하다. 제작진 스태프에게 감사하다. 얼마 전 집을 지었는데 집에 꿀벌들이 와서 벌집을 짓고 갔다. 사람들이 큰 행운이 있을거라 하더라. 큰 상을 받기 위해 꿀벌들이 나한테 왔나보다. 이 상은 팬분들과 나누겠다. 유재석 선배님 신동엽 선배님 길을 잘 닦아주셔서 감사하다"라고 밝혔다.

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청룡시리즈어워즈는 대한민국 최초의 OTT 콘텐츠 대상 시상식이다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com