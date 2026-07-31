'최우수 예능인상' 김원훈 오열 "또 무관이면 데스노트 쓰려 했는데.."[청룡시리즈어워즈]

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 최우수 남자예능인상을 수상한 김원훈. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

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[스포츠조선 김소희 기자] 개그맨 김원훈이 '제5회 청룡시리즈어워즈'에서 최우수 남자예능인상을 거머쥐며 예능 대세의 존재감을 다시 한번 입증했다.

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31일 오후 인천광역시 영종도 파라다이스시티에서 열린 '제5회 청룡시리즈어워즈'에서 김원훈이 최우수 남자예능인상의 주인공으로 호명됐다.

수상자로 이름이 불리자 무대에 오른 김원훈은 "우수상에서 사실 기대를 했었다"며 울컥한 모습을 보였다.

이어 "시상식에 오면 수상 소감을 준비 안 하고 그 상을 못 받았을 때 어떤 리액션을 할까 준비했었다. 오늘도 상을 못 받으면 청룡 관계자분들 이름을 데스노트에 적으려 했다. 그런데 상을 주셔서 살려 드리겠다. 감사하다"고 특유의 재치 있는 입담으로 객석을 웃음바다로 만들었다.

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분위기를 유쾌하게 이끈 그는 이내 진심을 꺼냈다. 김원훈은 "쟁쟁한 선배님들과 노미네이트된 것만으로도 큰 영광이고 좋은 시간이라고 생각했는데 이렇게 상을 주신 건 아마 제가 열심히 웃음을 주기 위한 열정을 잘 봐주신 것 같다"고 벅찬 마음을 전했다.

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그러면서 "진짜 생각을 못 했다. 집에서 너무 기뻐하고 있을 가족들 감사하다. 부족한 저를 선택해준 아내에게 감사하다"며 가장 먼저 가족들에게 공을 돌렸다.

이어 "'SNL 코리아' 동엽 형님, 항상 밀어주고 당겨주셔서 이 상을 받게 됐다"고 신동엽을 향한 감사도 잊지 않았다.

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마지막으로 김원훈은 "진짜 감사를 전하고 싶은 친구들이 있다"며 "(조)진세, (엄)지윤아 너무 고맙다. 저랑 아무것도 없을 때부터 코미디를 시작했던 친구들이다. 이 상은 부족한 나를 너희들이 꽉 채워줬기 때문에 받을 수 있었던 것 같다. 앞으로도 잘 부탁한다"고 말한 뒤 끝내 눈물을 쏟아 현장을 뭉클하게 만들었다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 최우수 여자예능인상을 수상한 김숙. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

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한편 최우수 여자예능인상은 넷플릭스 '도라이버: 더 라이벌'의 김숙에게 돌아갔다. 김숙은 이수지('SNL 코리아 시즌8'), 이은지('모태솔로지만 연애는 하고 싶어'), 지예은('유재석 캠프')을 제치고 수상의 기쁨을 안았다.

김숙은 "오늘 연예인 구경 왔었다. 인사하려고 왔는데 큰 상을 받게 돼 기쁘다"며 특유의 유쾌한 입담으로 말문을 열었다.

이어 "얼마 전에 집을 지었는데 내 상체만 한 벌집을 짓고 갔다. 큰 행운이 있을 거라고 하던데 큰 상을 받기 위해 꿀벌들이 왔나 보다"라며 "이 상은 '도라이버' 팬들과 나누겠다"고 수상 소감을 전해 객석의 박수를 받았다.