[제5회 BSA] '허수아비' 박해수, 남우주연상 "다음달 태어나는 둘째의 축복인듯"

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 남우주연상을 수상한 박해수. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

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[스포츠조선 백지은 기자] 박해수가 남우주연상을 받았다.

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31일 오후 인천 파라다이스시티에서 제5회 청룡시리즈어워즈가 열렸다.

박해수는 '허수아비'에서 형사 강태주 역을 맡아 아픔과 선함을 우직하게 표현해 내며 '재발견'이란 평을 받았다. 이에 '다 이루어질지니' 김우빈, '취사병전설이 되다' 박지훈, '메이드 인 코리아' 현빈을 제치고 남우주연상 트로피를 받았다.

박해수는 "울컥한다. 배우들과 예능 선배님들 앞에 설 수 있어 감사드린다. '허수아비' 하면서 사람으로서 좀더 성숙한 인물을 만나며 좀더 성숙한 어른이 되고자 하는 꿈이 생겼다. 현장에서 좀더 아름다운 사람이 되고자 노력할 수 있는 작품이었다. 감독님 작가님 감사하다. 진심 어린 위로가 전달된 것 같다. 정말 좋은 배우들과 현장에서 함께 했다. 그것보다 살맛나는 일이 없었다. 너무나 감사하다. 옷 두 번씩 갈아입으며 함께해준 스태프 감사하다. 제 마음 속 최고의 연기자인 이희준 선배님께 이 상 드리고 싶다. 소속사 식구들 감사하다. 시청자 여러분, 팬분들 감사하다. 다음달이면 둘째가 태어난다. 아들이 축복인데 항상 복을 가져다 주는 것 같다. 불안하고 초조할 때마다 잡아주는 아내 감사하다. 아빠 상 받았다. 사랑한다"고 밝혔다.

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청룡시리즈어워즈는 대한민국 최초의 OTT 콘텐츠 대상 시상식이다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com