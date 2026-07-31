조영구, 허리수술 40일만에 사망한 母에 죄책감 "내가 병원에 모시지 않았다면"

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[스포츠조선 이게은기자] 방송인 조영구가 돌아가신 어머니를 향한 죄책감에 눈물을 보였다.

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31일 '부모님 연구소' 유튜브 채널에는 '방송인 조영구ㅣ돌아가시고 나면 아무 소용 없습니다. 조영구가 눈물로 호소하는 진짜 효도의 의미'라는 제목의 영상이 공개됐다.

조영구는 2년 전 모친상을 당했다면서 세상을 떠나기 전 어머니의 모습을 떠올렸다. 그는 "어머니가 한숨도 못 자고 막 울었다. 허리가 아파서 못 살겠다고 했다. 어머니가 아프다는 얘기를 너무 많이 들어서 '엄마! 아프면 약을 먹고 운동을 해!'라고 했다"라고 말했다.

이어 "어머니가 한숨도 못 자고 고생하는 걸 보고 안되겠다 싶어, 다음날 아침 병원에 모시고 갔다. 수술하면 안 되는데 너무 고통스러우니까 수술을 하셨다. 이후 고생하시다가 40일 만에 세상을 떠나셨다"라고 말해 안타까움을 안겼다.

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조영구는 "어머니는 너무 건강하시고 정신도 정정하셨다. 수술 전날까지 허리가 아픈데도 어르신들을 위해 김치도 만드셨다. 내가 만약 병원에 모시지 않았다면 더 오래 살 수 있었을 텐데 가슴에 한이 됐다"라며 죄책감을 보였다.

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그러면서 조영구는 "나는 효자라고 소문이 났다. 누구나 하는 일을 남들보다 유별나게 해서 효자라는 말을 들었던 것 같다. 그런데 알고 보니 그건 효도가 아니라 당연한 일이었다"며 "진짜 효자는 어머니가 아프기 전에 병이 악화되지 않도록 미리 챙기는 것이다. 그걸 못한 것 같아 너무 죄스럽다"라고 털어놨다.

이어 AI 기술로 어머니의 생전 모습을 재현한 영상이 공개돼 눈길을 끌었다. 영상 속 어머니는 "넌 하나도 부족한 게 없었다. 엄마가 아플 때 가장 먼저 달려온 게 너다. 절대 죄송해할 필요 없다. 이제 그만 울고 엄마 몫까지 챙기며 살아라"고 전했고, 조영구는 눈물을 훔쳤다.

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joyjoy90@sportschosun.com