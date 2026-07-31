[제5회 BSA] '레이디' 신혜선, 여우주연상 "모두가 함께 만든 사라킴, 더 좋은 연기로 보답"

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 여우주연상을 수상한 신혜선. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

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[스포츠조선 백지은 기자] 신혜선이 여우주연상을 받았다.

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31일 오후 인천 파라다이스시티에서 제5회 청룡시리즈어워즈가 열렸다.

신혜선은 '레이디 두아'에서 사라 킴으로 다채로운 페르소나를 구현해 내며 '연기 차력쇼'라는 말이 나올 정도로 압도적인 존재감을 드러냈다. 이에 '이 사랑 통역이 되나요?' 고윤정, '은중과 상연' 김고은 박지현, '골드랜드' 박보영을 제치고 여우주연상 트로피를 들어올렸다.

신혜선은 "보경 선배님이 상 받으신 것만으로도 너무 벅찼는데 저까지 주셔서 너무 감사 드린다. 너무 떨린다. 사라 킴은 저 혼자 만들 수 있는 역할이 아니었는데 감독님 작가님 스태프가 다같이 고민해주고 만들어줘서 이 상을 받은 게 뜻깊고 감사 드린다. 앞으로도 더 좋은 연기를 할 수 있도록 노력하는 배우가 되겠다. 감사하다. 너무 떨려서 더 이상 말을 못하겠다"고 밝혔다.

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청룡시리즈어워즈는 대한민국 최초의 OTT 콘텐츠 대상 시상식이다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com