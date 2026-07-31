[제5회 BSA] 박해수-신혜선, 남녀주연상 "모두가 함께 만든 뜻깊은 상 감사"

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[스포츠조선 백지은 기자] 박해수와 신혜선이 남녀주연상을 받았다.

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31일 오후 인천 파라다이스시티에서 제5회 청룡시리즈어워즈가 열렸다.

박해수는 '허수아비'에서 형사 강태주 역을 맡아 아픔과 선함을 우직하게 표현해 내며 '재발견'이란 평을 받았다. 이에 '다 이루어질지니' 김우빈, '취사병전설이 되다' 박지훈, '메이드 인 코리아' 현빈을 제치고 남우주연상 트로피를 받았다.

박해수는 "울컥한다. 배우들과 예능 선배님들 앞에 설 수 있어 감사드린다. '허수아비' 하면서 사람으로서 좀더 성숙한 인물을 만나며 좀더 성숙한 어른이 되고자 하는 꿈이 생겼다. 현장에서 좀더 아름다운 사람이 되고자 노력할 수 있는 작품이었다. 감독님 작가님 감사하다. 진심 어린 위로가 전달된 것 같다. 정말 좋은 배우들과 현장에서 함께 했다. 그것보다 살맛나는 일이 없었다. 너무나 감사하다. 옷 두 번씩 갈아입으며 함께해준 스태프 감사하다. 제 마음 속 최고의 연기자인 이희준 선배님께 이 상 드리고 싶다. 소속사 식구들 감사하다. 시청자 여러분, 팬분들 감사하다. 다음달이면 둘째가 태어난다. 아들이 축복인데 항상 복을 가져다 주는 것 같다. 불안하고 초조할 때마다 잡아주는 아내 감사하다. 아빠 상 받았다. 사랑한다"고 밝혔다.

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신혜선은 '레이디 두아'에서 사라 킴으로 다채로운 페르소나를 구현해 내며 '연기 차력쇼'라는 말이 나올 정도로 압도적인 존재감을 드러냈다. 이에 '이 사랑 통역이 되나요?' 고윤정, '은중과 상연' 김고은 박지현, '골드랜드' 박보영을 제치고 여우주연상 트로피를 들어올렸다.

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신혜선은 "보경 선배님이 상 받으신 것만으로도 너무 벅찼는데 저까지 주셔서 너무 감사 드린다. 너무 떨린다. 사라 킴은 저 혼자 만들 수 있는 역할이 아니었는데 감독님 작가님 스태프가 다같이 고민해주고 만들어줘서 이 상을 받은 게 뜻깊고 감사 드린다. 앞으로도 더 좋은 연기를 할 수 있도록 노력하는 배우가 되겠다. 감사하다. 너무 떨려서 더 이상 말을 못하겠다"고 말했다.

청룡시리즈어워즈는 대한민국 최초의 OTT 콘텐츠 대상 시상식이다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com