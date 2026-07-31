'남우주연상' 박해수, 두 아이 아빠된다 "다음달 '축복이' 태어나, 항상 복 가져다줘"[청룡시리즈어워즈]

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 남우주연상을 수상한 박해수. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 박해수가 '제5회 청룡시리즈어워즈'에서 '허수아비'로 남우주연상을 품은 데 이어, 둘째 아이의 아빠가 된다는 기쁜 소식까지 전하며 겹경사를 맞았다.

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31일 오후 인천광역시 영종도 파라다이스시티에서 열린 '제5회 청룡시리즈어워즈'에서 박해수가 남우주연상의 영예를 안았다.

박해수는 '허수아비'에서 형사 강태주 역을 맡아 아픔과 선함이 공존하는 인물을 묵직한 연기로 그려내며 호평받았다. 섬세한 감정 연기와 깊이 있는 존재감으로 작품을 이끈 그는 '다 이루어질지니' 김우빈, '취사병 전설이 되다' 박지훈, '메이드 인 코리아' 현빈 등 쟁쟁한 후보들을 제치고 남우주연상 트로피를 품에 안았다.

수상자로 호명된 박해수는 "제가 존경하고 사랑하는 배우들과 예능 선배님들 앞에 설 수 있어 감사드린다"며 벅찬 마음을 드러냈다.

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이어 "'허수아비' 작품을 하면서 연기자 외에 사람으로서 좀 더 성숙한 인물을 만나며 좀 더 성숙한 어른이 되고자 하는 꿈이 생겼다. 현장에서 좀 더 아름다운 사람이 되고자 노력할 수 있는 작품이었다"며 작품에 대한 깊은 애정을 드러냈다. 또 "깊고 무거운 작품을 어렵게 꺼내주신 감독님, 작가님 감사하다. 진심 어린 위로가 시청자들에게 전달된 것 같다"고 작품을 함께한 제작진에게 감사의 뜻을 전했다.

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또 "정말 좋은 배우들과 현장에서 작업했다. 그것보다 살맛 나는 일이 없었다. 너무 감사하다"며 "햇볕 아래서 옷을 두 번씩 갈아입으며 함께해준 스태프들께 감사하다. 그분들 덕이라고 생각한다"고 현장 스태프들에게도 공을 돌렸다.

이어 "무엇보다 제게 도움을 많이 준, 제 마음속 최고의 연기자인 이희준 선배님께 이 상을 드리고 싶다"며 함께 호흡한 배우 이희준에게 수상의 영광을 돌려 훈훈함을 자아냈다.

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특히 박해수는 수상 소감 말미 반가운 소식을 깜짝 공개해 현장의 박수를 받았다. 그는 "다음 달이면 저희 둘째가 태어난다. 제 아들이 '축복이'인데 항상 복을 가져다주는 것 같다. 사랑하는 아내. 집에서 더 떨고 있을 텐데, 제가 불안하고 초조할 때마다 잡아주는 아내 감사하다"며 애틋한 마음을 전했다.

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이어 "아빠 상 받았다. 둘째도 사랑한다"고 덧붙이며 아내와 곧 태어날 둘째를 향한 사랑을 전해 객석을 따뜻하게 물들였다.

남우주연상 수상의 기쁨과 둘째 출산을 앞둔 설렘이 더해진 박해수의 수상 소감은 객석의 뜨거운 축하와 박수를 이끌어냈다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com