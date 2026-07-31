카카오게임즈, '도깨비의세계' 10월 출격…8월 사전등록·9월 쇼케이스

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카카오게임즈가 신작 MMORPG '도깨비의세계'를 오는 10월 정식 출시한다. 8월 사전등록을 시작하고 9월에는 쇼케이스를 개최하는 등 본격적인 출시 일정도 공개했다.

카카오게임즈는 31일 슈퍼캣이 개발 중인 '도깨비의세계'의 출시 로드맵과 대표 일러스트를 처음 공개했다. 회사 측은 8월 사전등록을 시작한 뒤 9월 쇼케이스를 통해 게임의 핵심 시스템과 서비스 계획을 공개할 예정이다. 이후 10월 정식 서비스를 시작하며 하반기 MMORPG 시장 공략에 나선다.

함께 공개된 대표 일러스트는 게임의 도트 그래픽과는 다른 분위기로 제작됐다. 원작 '멸귀수도전'과 '도깨비의세계'를 잇는 핵심 인물인 '몽련'을 비롯한 주요 캐릭터들이 등장하며, 전통 복식을 현대적으로 재해석한 디자인과 호롱불, 깊은 색감의 배경을 통해 동양적 세계관과 한국적인 감성을 담아냈다.

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'도깨비의세계'는 직업 구분 없이 자유롭게 캐릭터를 성장시키는 시스템과 다양한 스킬 조합, 문파 중심의 협력 콘텐츠를 앞세운 K-판타지 모바일 MMORPG다. 2D 도트 캐릭터와 3D 배경을 결합한 2.5D 하이브리드 그래픽, 덱 빌딩 방식의 스킬 조합 시스템 등을 통해 차별화된 플레이를 제공할 예정이다.

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원작인 판타지 웹소설 '멸귀수도전'은 지난 7월 22일부터 네이버웹툰에서 연재를 시작했다. 카카오게임즈는 웹툰이 연재 하루 만에 네이버웹툰 전체 순위 톱3에 오르며 세계관에 대한 이용자들의 관심을 모으고 있다고 설명했다.

차명수 카카오게임즈 사업실장은 "'도깨비의세계'만의 차별화된 재미를 온전히 보여드릴 수 있도록 막바지 완성도를 높이고 있다"며 "사전등록과 쇼케이스를 통해 게임의 다양한 모습을 순차적으로 공개할 예정"이라고 말했다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com