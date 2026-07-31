'최현석 딸' 최연수, 출산 후 16kg 감량했는데..."11kg 더 남았다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 모델 최연수가 출산 후 다이어트 근황을 공개하며 놀라운 감량 성과를 전했다.

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31일 최현석 셰프의 딸인 최연수는 최근 자신의 SNS를 통해 팬들과 질의응답을 진행했다.

한 팬이 "서호 낳고 몸무게 몇 kg 감량하셨나요?"라고 묻자, 최연수는 "16kg 빼고 11kg 남았어요…"라는 답변과 함께 눈물 이모티콘을 덧붙였다.

앞서 최연수는 출산 두 달 만에 13kg을 감량했다고 밝혀 화제를 모은 바 있다.

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이후에도 꾸준히 체중 감량을 이어가며 현재까지 총 16kg을 감량한 사실을 공개해 눈길을 끌었다.

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최근 공개한 일상 사진에서도 최연수는 한층 슬림해진 몸매를 자랑했다. 아들 서호를 품에 안고 육아에 집중하는 모습은 물론, 출산 전 못지않은 늘씬한 비주얼을 되찾아 팬들의 감탄을 자아냈다.

한편, 최현석 셰프의 딸이자 모델 최연수는 지난해 밴드 딕펑스 보컬 김태현과 띠동갑 나이차를 딛고 결혼했다.

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결혼 전부터 아기에 대한 생각이 있었다는 최연수 김태현 부부는 허니문 베이비를 가져 지난 5월 아들을 출산했다.

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narusi@sportschosun.com