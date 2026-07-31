'레이디 두아' 신혜선, 여우주연상 주인공 됐다.."사라킴, 모두가 함께 만든 것"[청룡시리즈어워즈]

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 여우주연상을 수상한 신혜선. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 신혜선이 '제5회 청룡시리즈어워즈' 여우주연상의 영예를 안으며 또 하나의 인생 캐릭터를 인정받았다.

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31일 오후 인천광역시 영종도 파라다이스시티에서 열린 '제5회 청룡시리즈어워즈'에서 신혜선이 여우주연상의 주인공으로 호명됐다.

신혜선은 넷플릭스 시리즈 '레이디 두아'에서 섬세한 감정 연기와 깊이 있는 캐릭터 해석으로 호평을 받으며 고윤정('이 사랑 통역이 되나요?'), 김고은·박지현 ('은중과 상연'), 박보영('골드랜드') 등 쟁쟁한 후보들을 제치고 트로피를 품에 안았다.

수상자로 이름이 불린 신혜선은 믿기지 않는 듯 놀란 표정을 감추지 못했다. 그는 "정말 예상 못 했다. 머릿속이 하얘졌다"며 벅찬 심경을 전했다.

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이어 "'보경 선배님이 상을 받으셔서 벅차고, 그것만으로도 감사했는데 저까지 주셔서 너무 감사드린다"며 함께 작품을 빛낸 박보경의 수상을 언급해 훈훈함을 더했다.

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신혜선은 "'레이디 두아' 사라킴이라는 역할은 절대로 저 혼자서 만들 수 있는 역할이 아니었다"며 "제작진과 스태프분들이 함께 고민해 주고 만들어주신 역할로 상을 받게 돼 더욱 뜻깊고 기쁘다"고 공을 함께한 이들에게 돌렸다.

끝으로 "앞으로도 더 좋은 연기를 할 수 있는 배우가 되도록 더 노력하겠다"며 "너무 떨려서 더 말을 못 하겠다"고 떨리는 마음을 감추지 못한 채 수상 소감을 마무리했다.