[제5회 BSA] '모태솔로', 최우수작품상 "일반인 출연자 진정성 덕분"

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 예능부문 최우수작품상 수상한 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'팀. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.31/

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[스포츠조선 백지은 기자] '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'가 예능 부문 최우수 작품상을 받았다.

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31일 오후 인천 파라다이스시티에서 제5회 청룡시리즈어워즈가 열렸다.

'모태솔로지만 연애는 하고 싶어'는 사랑에 처음이라 서툴고 어색하지만 누구보다 진심을 다하는 모태솔로들의 첫 연애 도전기를 설레고 유쾌하게 그려내며 많은 사랑을 받았다. 이에 '도라이버 : 더 라이벌', '유재석 캠프', '직장인들 시즌2', '흑백요리사 : 요리 계급 전쟁2'를 제치고 예능 부문 최우수 작품상을 받았다.

연출을 맡은 김노은 PD는 "인생 첫 연애에 도전하는 청춘의 이야기다. 연애 프로그램이 많음에도 우리 프로그램을 사랑해주신 건 우리 출연자 분들의 진정성이 있었기 때문이라 생각한다. 또 이은지 서인국 강한나 카더가든 등 4명의 MC들 고맙다. 함께 연출한 원승재PD와 조욱형 선배, 정선영 작가님, 스태프 감사하다. 시즌2 절찬 스트리밍 중이다. 많이 봐달라"고 밝혔다.

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이은지는 "시즌1,2는 큰 용기 갖고 나와주신 일반인 출연자 분들 감사하다. 여러분의 삶을 내어주셔서 진심으로 감사드린다. 예능 잘하는 사람보다 예능을 같이 하고 싶은 이은지가 되겠다. 고맙습니다"라고 전했다.

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청룡시리즈어워즈는 대한민국 최초의 OTT 콘텐츠 대상 시상식이다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com