[제5회 BSA] 김고은, 눈물의 대상 "작품마다 절실하게 임했다"

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 대상을 수상한 김고은. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

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[스포츠조선 백지은 기자] 배우 김고은이 대상을 받았다.

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31일 오후 인천 파라다이스시티에서 제5회 청룡시리즈어워즈가 열렸다.

김고은은 '은중과 상연'에서 묵직한 존재감을 드러내며 세대를 아우르는 배우의 진가를 드러냈다. 이에 대상의 영예를 품에 안았다.

김고은은 감격에 겨워 말을 잇지 못한 채 눈물을 쏟아냈다. 그는 "너무 감사하다. '은중과 상연' '자백의 대가' '유미의 세포들'까지 열심히 일해서 주신 상이라 생각하겠다. 이 순간에 저와 함께 해주셨던 많은 선배님들이 생각난다. 너무 운 좋게도 좋은 선배님들과 함께하며 따라가고 배울 수 있었다. 저도 언젠가는 그런 선배가 되어보겠다. 함께 해주신 배우분들 식구들 다 감사하다. 제가 작품을 하는 게 단 한번도 당연하다 생각해본 적 없다. 그래서 매 작품마다 성실하고 절실하게 책임감을 갖고 임하려고 노력하고 있다. 저라는 배우한테 계속 새로운 얼굴을 찾고 싶어지고 호기심이 들 수 있게 열심히 할 테니까 많이 찾아주시고 기회 달라"며 눈물을 쏟아냈다.

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청룡시리즈어워즈는 대한민국 최초의 OTT 콘텐츠 대상 시상식이다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com